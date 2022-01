Amazfit Bip S Lite, oggi lo smartwatch lowcost lo paghi pochissimo

Quando si è alla ricerca di uno smartwatch lowcost affidabile, una delle prime aziende che ci viene in mente è Amazfit. La società cinese è diventata oramai un punto di riferimento nel mondo dei wearable, grazie a dispositivi di ottima qualità, resistenti e soprattutto economici. E oggi ce lo dimostra con una super offerta su Amazon: lo smartwatch lowcost Amazfit Bip S Lite è disponibile a un prezzo di 25,49€, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Per il wearable di tratta anche del prezzo più basso di sempre e uno dei migliori di tutto il web.

Come si può intuire dal suffisso “Lite", l’Amazfit Bip S è un orologio smart con caratteristiche molto basic, ma che comunque si rivela utile nella vita di tutti i giorni. Siete appassionati di esercizi e allenamenti all’aperto? Lo smartwatch supporta 15 modalità sportive. Volete mantenere sotto controllo i parametri vitali? L’Amazfit Bip S Lite ha un sensore ottico integrato che permette di monitorare ventiquattro ore su ventiquattro il battito del cuore. E non manca il monitoraggio del sonno. Insomma, se volete spendere poco, lo smartwatch di Amazfit è quello che fa per voi.

Caratteristiche Amazfit Bip S Lite

Tutto quello che si può chiedere a uno smartwatch è presente sull’Amazfit Bip S Lite. Magari non ha funzionalità avanzate per l’analisi degli allenamenti o per il monitoraggio della salute, ma a poco più di 25€ è davvero difficile trovare di meglio.

Lo smartwatch ha uno schermo a colori sempre attivo e che fornisce in tempo reale tutti i dati più importanti. E anche in condizioni di scarsa luminosità il display si riesce a vedere abbastanza bene grazie alla retroilluminazione. I quadranti a disposizione sono più di 150 e permettono di personalizzare lo smartwatch in base alle proprie esigenze.

L’Amazfit Bip S Lite mette a disposizione 14 modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, ciclismo, tapis roulant e yoga. Tutti i dati raccolti sugli allenamenti possono essere analizzati sull’app per lo smartphone. Non manca la parte inerente alla salute del proprio corpo. Un sensore ottico monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e in caso di dati anomali l’utente viene avvertito immediatamente. Inoltre, Amazfit ha sviluppato anche un sistema di valutazione della salute facile e intuitivo, con informazioni chiare. Per il riposo c’è il monitoraggio del sonno, con tutti i dati sulle varie fasi (REM, sonno leggero, ecc.).

Si può collegare lo smartwatch al proprio smartphone per ricevere notifiche e promemoria direttamente sullo schermo. L’Amazfit è anche un campione di autonomia: ben 30 giorni con una sola ricarica.

Amazfit Bip S Lite in offerta: prezzo e sconto

Con il doppio sconto offerto da Amazon, l’Amazfit Bip S Lite è una delle migliori offerte della giornata. Lo smartwatch può essere acquistato a un prezzo di 25,49€, con uno sconto totale del 36%. Per raggiungere questo prezzo, bisogna aggiungere il coupon sconto del 15% presente in pagina, che si va ad aggiungere a quello già presente. Bisogna, però, essere veloci: i coupon sconto sono in numero limitato. Per l’orologio smart si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi del web.

Per vedere il prezzo con lo sconto è necessario premere sul banner e applicare il coupon del 15%.

