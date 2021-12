Amazfit, lo smartwatch lowcost è in offerta a un prezzo piccolissimo

Gli smartwatch Amazfit stanno facendo molto parlare di sé in questi giorni, grazie alle ottime offerte presenti su Amazon. Oggi, però, vi parliamo di un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire, soprattutto se siete alla ricerca di un regalo lowcost per Natale. Lo smartwatch Amazfit Bip S è in offerta su Amazon a soli 39,90€, con uno sconto di ben il 43% sul prezzo di listino (il risparmio in termini monetari è di poco superiore ai 30€).

L’orologio intelligente è la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un wearable con una batteria praticamente infinita. Infatti, l’Amazfit Bip S ha un’autonomia fino a 40 giorni, caratteristica difficile da trovare in altri dispositivi (basti pensare che smartwatch ben più costosi hanno difficoltà a coprire le ventiquattro ore). L’autonomia, però, non è l’unica caratteristica per cui si contraddistingue lo smartwatch, che integra tutte le funzionalità che ci si aspetta da un device di questo genere: monitoraggio della frequenza cardiaca, supporto a decine di attività fisiche e impermeabilità fino a 50 metri.

Per conoscere tutte le migliori offerte di Amazon in tempo reale, vi consigliamo di iscrivervi gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram. Per farlo basta cliccare qui.

Amazfit Bip S: le caratteristiche tecniche

Alcune delle funzionalità dello smartwatch di Amazfit ve le abbiamo già anticipate, ma il dispositivo cinese ne nasconde delle altre. A partire dal design e dallo schermo. Il display ha una forma quadrata (ricorda molto l’Apple Watch) e una diagonale da 1,28". Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le varie combinazioni presenti. Anche il peso è uno dei punti forti del dispositivo: soli 31 grammi, compreso il cinturino in silicone.

Passando alla parte più "hi-tech", l’Amazfit Bip S supporta dieci modalità sportive e ha un GPS integrato ad alta precisione. Per il monitoraggio della salute troviamo un sensore per misurare la frequenza cardiaca con notifiche in real time se viene registrato qualche dato anomalo. Collegando lo smartwatch con lo smartphone è possibile gestire la musica che si sta ascoltando direttamente dal polso, leggere dei promemoria ed essere avvertito se è in arrivo qualche chiamata.

Della batteria abbiamo già parlato, ma è utile ribadire il concetto: l’autonomia è fino a 40 giorni. Praticamente lo si ricarica una volta al mese (dipende, però, dall’uso che se ne fa).

Amazfit Bip S in offerta: sconto e prezzo

L’Amazfit Bip S è una delle migliori offerte attive in questo momento su Amazon. Lo si trova in promozione a 39,90€, il 43% in meno rispetto al prezzo consigliato. I colori disponibili a questo prezzo sono tre: nero, arancio e rosa.

Amazfit Bip S – arancio

Amazfit Bip S – rosa

Amazfit Bip S – nero

Su Amazon lo smartwatch è disponibile anche nella colorazione bianca: il prezzo è di pochi centesimi più alto, ma è necessario applicare manualmente il coupon sconto del 20% presente in pagina.

Amazfit Bip S – bianco