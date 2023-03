Amazfit GTR 2, è best buy con lo sconto coupon su Amazon

Con l’arrivo della Primavera si risveglia anche la voglia di riprendere l’attività fisica all’aperto e tra i dispositivi più ricercati in questa stagione ci sono gli smartwatch. L’orologio intelligente, tra gli accessori indossabili è il dispositivo che meglio ci aiuta a tenere traccia dell’attività sportiva e soprattutto dei parametri di benessere come battito cardiaco o qualità del sonno.

Tra i marchi più apprezzati di smartwatch c’è Amazfit, cioè Zepp/Huami, che rientra nella costellazione di Xiaomi. Gli orologi smart di Amazfit sono tra i migliori per rapporto scheda tecnica e prezzo. Come nel caso dell’Amazfit GTR 2, che con lo sconto Amazon in corso (un coupon del 20% da attivare al momento del pagamento), diventa anche il best buy del giorno.

Amazfit GTR 2 – Display AMOLED 1,39 pollici – Versione GPS

Amazfit GTR 2: caratteristiche tecniche

La cassa in acciaio dell’Amazfit GTR 2 ha un design rotondo con cornici molto sottili e lateralmente si trovano due pulsanti utili per i comandi touch. Il display misura 1,39 pollici, è di tipo AMOLED HD Always On (schermo sempre acceso).

Amazfit GTR 2, grazie ai sensori BioTracker 2 e PPG (di tipo ottico), esegue il monitoraggio 24 ore su 24 del battito cardiaco e invia avvisi sullo smartphone quando la frequenza è troppo elevata o anomala, fa la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il PAI (Personality Activity Intelligence), cioè il livello di intensità dell’attività fisica, analisizza lo stress e la qualità del sonno.

Le attività fisiche allenanti monitorate sono oltre 90 e includono anche il nuoto in acque libere e piscina, perché lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità ed è dotato di GPS, quindi non serve avere lo smartphone in tasca per tracciare i percorsi.

A proposito di telefono: grazie a microfono e speaker integrati nell’orologio e alla connessione Bluetooth 5.0 è possibile effettuare o ricevere telefonate dal telefono connesso. Grazie ai 3 GB di memoria di archiviazione, invece, è possibile conservare fino a 600 brani musicali al di fuori del telefono per sentirli quando vogliamo, collegando delle cuffiette Bluetooth.

Chiude la scheda tecnica la batteria che ha una capacità di 471 mAh e che, secondo le specifiche tecniche del produttore, è sufficiente per 11 giorni di autonomia senza GPS. La ricarica completa richiede 2 ore e mezza.

Amazfit GTR 2: l’offerta Amazon

Amazfit GTR 2 ha un prezzo di listino di 123,57 euro, assolutamente in linea con le caratteristiche tecniche offerte e con la qualità del brand Amazfit, ormai noto e affermato. Su Amazon, però, al momento è possibile acquistarlo con un coupon del 20%, che porta il prezzo finale a 98,86 euro (-20%, – 24,71 euro). Lo sconto, come sempre quando abbiamo a che fare con i coupon di Amazon, sarà visibile solo al momento del pagamento.

