Amazfit GTR 2e in offerta speciale: il prezzo è crollato

Ci sono smartwatch che si fanno notare per il loro design futuristico o per caratteristiche particolari e poi ci sono orologi smart che vengono apprezzati per la loro semplicità ed eleganza. L’Amazfit GTR 2e fa parte di questa seconda categoria e con il passare dei mesi è diventato sempre più un dispositivo iconico, tanto da meritarsi su Amazon il bollino “Amazon’s Choice". Oggi lo smartwatch dell’azienda cinese è anche in offerta a un prezzo molto interessante: 99,90€, ben il 33% in meno rispetto a quello di listino.

L’Amazfit GTR 2e è uno dei migliori smartwatch lowcost disponibili in questi giorni su Amazon. Ha caratteristiche interessanti, un ottimo schermo e grazie al design circolare (sembra un orologio analogico) si adatta a qualsiasi outfit. E visto il periodo si candida anche a essere una delle migliori idee regalo per San Valentino 2022, soprattutto se il proprio partner è un appassionato di running e più in generale dell’attività fisica. La batteria ha una lunghissima durata (fino a 24 giorni) e integra anche l’assistente vocale Alexa, il che rende l’orologio smart veramente completo.

Amazfit GTR 2e: la scheda tecnica

Essenziale. Basterebbe questa parola per descrivere l’Amazfit GTR 2e, ma lo smartwatch in realtà regala molto di più. Si tratta di un orologio che si adatta a qualsiasi tipo di persona, sia chi ha la passione per l’attività fisica, sia chi lo vuole utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Il design è classico, con uno schermo circolare da 1,39" con display AMOLED sempre attivo. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e ce ne sono più di quaranta a disposizione.

Il monitoraggio della salute e dell’attività fisica è uno dei punti di forza dello smartwatch. I sensori montati sull’Amazfit GTR 2e permettono di monitorare la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro e ti avvisano anche se rilevano qualche dato anomalo. Presente anche la saturazione dell’ossigeno del sangue, un parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Passando alle attività sportive, invece, sono più di 90 quelle monitorate dall’orologio intelligente, tra cui la corsa, il ciclismo e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri).

L’orologio è anche un ottimo aiutante per gestire gli impegni quotidiani: permette di ricevere le notifiche delle chiamate in entrata, dei messaggi o degli appuntamenti direttamente sul polso, senza dover controllare lo smartphone. Grazie all’integrazione con Alexa bastano alcuni comandi vocali per aprire le app più importanti. Chiudiamo con la batteria che garantisce un’autonomia superiore ai 20 giorni con un utilizzo normale del wearable.

Amazfit GTR 2e in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto con l’avvicinarsi di San Valentino. L’Amazfit GTR 2e è in offerta a un prezzo di 99,90€, con uno sconto del 33%. Acquistandolo oggi si risparmiano ben 50€ sul prezzo di lancio. La spedizione è effettuata da Amazon e la consegna dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni. Per il reso ci sono i classici 14 giorni di tempo. L’offerta è molto allettante e quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne prima che scada.

L’Amazfit GTR 2e è disponibile in tre diverse colorazioni: nero, grigio e verde.

Amazfit GTR 2e – nero

Amazfit GTR 2e – grigio

Amazfit GTR 2e – verde