Amazfit GTR 3 PRO: da oggi disponibile la Limited Edition, col coupon

Per chi cerca l’eleganza nei dettagli, anche in uno smartwatch, da oggi è disponibile l’Amazfit GTR 3 Pro in edizione limitata. La tecnologia di questo orologio smart è la stessa, molto buona, già vista su Amazfit GTR 3 Pro standard ma il design è diverso: c’è un richiamo al movimento culturale Bauhaus, evidenziato anche dalle linee geometriche pulite.

Le linee old style e la manifattura artigianale si intrecciano alle funzioni tecnologiche, con una scheda tecnica abbastanza avanzata. Infatti, al centro dell’orologio c’è un processore dall’elevata potenza di calcolo, custodito in un cassa in acciaio realizzata a mano e completata da un cinturino in pelle nei colori nero e marrone. La limited edition dona un tocco di classe in più al GTR 3 Pro e materiali migliori, ma ad un prezzo di listino superiore rispetto alla versione standar. Tuttavia, in occasione dell’inizio delle vendite, Amazon mette a disposizione una ottima offerta grazie ad un coupon da 30 euro disponibile subito.

Amazfit GTR 3 Pro: caratteristiche tecniche

Il display dello smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è un Ultra HD AMOLED da 1,45 pollici in vetro temperato con rapporto schermo/corpo del 70,6%.

Il sistema operativo, e il microfono di cui è dotato l’orologio, consentono una serie di funzioni decisamente interessanti, come rispondere alle telefonate direttamente dallo smartphone oppure attivare l’assistente vocale Alexa.

Grazie ai biosensori è possibile monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (Sp02) e il livello di stress ma anche analizzare la frequenza respiratoria con un solo tocco (il risultato viene fornito in 45 secondi). Il monitoraggio include anche le fasi del sonno e il rilevamento del livello di ossigenazione durante il riposo (utile in caso di apnee notturne).

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro supporta oltre 150 modalità sportive integrate e il riconoscimento automatico di otto sport. L’algoritmo PeakBeat è deputato a rilevare lo stato dell’allenamento, con dati specializzati come il consumo massimo di ossigeno (VO2 Max), il tempo di recupero completo, il carico e l’effetto dell’allenamento.

Infine la batteria, da 450 mAh, che secondo Amazfit assicura 12 giorni di autonomia col GPS spento.

Amazfit GTR 3 Pro edizione limitata: l’offerta Amazon

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition ha un prezzo di listino di 299,90 euro, sia su Amazon sia nello store ufficiale Amazfit. Ma oggi è in sconto su Amazon con un offerta coupon da 30 euro che porta il prezzo a 199,90 (-30 euro, -10%).

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition

In alternativa è disponibile anche la versione standard, ad un prezzo ancor più interessante: 158,65 (-41,25 euro, -21%).

Amazfit GTR 3 Pro