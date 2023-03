Amazfit GTR 3 Pro: irresistibile con lo sconto coupon su Amazon

Tra i moltissimi brand che oggi producono smartwatch, alcuni sono riusciti a farsi strada con prodotti dall’ottimo rapporto prezzo-qualità. Marchi come Amazfit, che su Amazon ha costruito una storia di successi commerciali continui e ripetuti. Tra i suoi ultimi prodotti c’è Amazfit GTR 3 Pro, che è uno smartwatch dal design abbastanza elegante e dalle caratteristiche tecniche abbastanza evolute. Ha un prezzo corretto, per la fascia di mercato, ma proprio su Amazon ora è in sconto e diventa un vero affare.

Amazfit GTR 3 Pro – Smartwatch fitness – Versione WiFi con GPS

Amazfit GTR 3 Pro: caratteristiche tecniche

Amazfit GTR 3 Pro ha un display rotondo che misura 1,45 pollici, di tipo AMOLED, ad alta densità di pixel (331 punti per pollice) e con una luminosità di picco di 1.000 nit, quindi ben visibile anche in una giornata molto luminosa.

Il monitoraggio 24 ore su 24 dei parametri di salute include il tracciamento dell’attività cardiaca, la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di stress e frequenza respiratoria. Non mancano il monitoraggio delle fasi del sonno e del ciclo mestruale.

Amazfit GTR 3 Pro è in grado anche di monitorare oltre 150 attività sportive, incluso il nuoto in acque libere o in piscina essendo resistente all’acqua fino a 50 metri.

Gli assistenti vocali disponibili sono Amazon Alexa e uno nativo offline, e ciò significa che anche in assenza di una connessione a internet è possibile chiedere allo smartwatch di conoscere un parametro di benessere, avviare una sessione di allenamento e tanto altro.

Non mancano il GPS integrato, il WiFi e 2,3 GB di memoria per archiviare musica che può essere riprodotta anche senza l’appoggio in connessione dello smartwatch. Il telefono, invece è indispensabile per rispondere alle chiamate dall’orologio, cosa possibile perché Amazfit GTR 3 Pro ha microfono e speaker integrati.

La batteria, da 450 mAh, secondo le specifiche del produttore, assicura fino a 12 giorni di autonomia senza GPS (6 giorni con GPS attivato).

Amazfit GTR 3 Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dell’Amazfit GTR 3 Pro è di 199,90 euro, nella media per questo un prodotto di questa qualità e con queste prestazioni, per non parlare del marchio Amazfit, ormai più che noto e affidabile. Su Amazon, però, ora è disponibile con uno coupon sconto che fa scendere il prezzo a 159,92 (-20% con coupon, -39,98 euro). Ricordiamo che con il coupon, la somma scontata apparirà nel riepilogo del conto al momento del pagamento.

Amazfit GTR 3 Pro – Smartwatch fitness – Versione WiFi con GPS