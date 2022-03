Amazfit GTS 2e: con il doppio sconto è da acquistare subito

Tra i prodotti più venduti negli ultimi giorni troviamo lo smartwatch lowcost Amazfit GTS 2e, wearable molto affidabile e con una scheda tecnica interessante. L’orologio smart è diventato tra i prodotti più richiesti degli ultimi giorni e il motivo è molto semplice: il prezzo. Oggi, infatti, lo troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, grazie al doppio sconto garantito dalla piattaforma di e-commerce. Oltre allo sconto del 37% disponibile in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa abbassare ulteriormente il prezzo di 3,45€. Questo sconto si applica automaticamente al carrello. Il prezzo finale è di 65,54€, con un risparmio di oltre 40€ su quello di listino. Essendo un’offerta speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Amazfit GTS 2e è uno smartwatch molto interessante, con funzionalità avanzate e pensate appositamente per l’utente. Il design è elegante e ricorda vagamente quello dell’Apple Watch. Grazie alla presenza di sensori di ultima generazione, è uno smartwatch perfetto per chi vuole monitorare costantemente il proprio stato di salute e anche l’attività fisica, grazie al supporto a oltre 90 modalità di allenamento. Altro punto forte è la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni.

Amazfit GTS 2e: scheda tecnica e funzionalità

Lo smartwatch Amazfit GTS 2e ha un rapporto qualità-prezzo molto elevato, e trovare un altro dispositivo con le stesse caratteristiche a questo prezzo è davvero complicato.

Partiamo dallo schermo. Le dimensioni dello smartwatch sono molto generose: lo schermo è da 1,65" e garantisce un’ottima luminosità e colori molto vividi. Il quadrante può essere personalizzato utilizzando una delle tante watch faces messe a disposizione da Amazfit: è possibile cambiarle anche ogni giorno in base alle proprie necessità.

Lo smartwatch è molto versatile e ha funzionalità avanzate sia per il monitoraggio della salute sia dell’attività fisica. Gli sport supportati sono 12, mentre gli allenamenti disponibili sono più di 90, tra cui la corsa all’aperto, il ciclismo e il nuoto (lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri). Il punto forte del dispositivo, però, è il monitoraggio della salute. Grazie ai vari sensori presenti nell’orologio è possibile monitorare in tempo reale il battito cardiaco (con notifiche che ti avvisano quando è troppo alto) e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Disponibile anche il monitoraggio del sonno, con un report completo sulla qualità del riposo e un’analisi dello stress, in modo da capire quando si bisogna fermarsi un attimo e riposare.

Lo smartwatch offre anche altri utili widget come la sveglia, il timer e il meteo. Ottima anche la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni.

Amazfit GTS 2e in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta con doppio sconto molto interessante per l’Amazfit GTS 2e, che oggi troviamo su Amazon anche al minimo storico. Lo smartwatch è in offerta a un prezzo di 65,54€, con uno sconto del 37% su quello di listino. Il prezzo finale comprende anche il coupon sconto del valore di 3,45€ che si applica automaticamente durante la fase di check-out. Il risparmio supera i 40€ e per uno smartwatch dal costo relativamente basso è un’ottima cifra. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è garantita nel giro di pochi giorni.

Amazfit GTS 2e