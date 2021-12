Amazfit, lo smartwatch top di gamma oggi lo paghi pochissimo

Gli smartwatch sono diventati un accessorio sempre più importante nella nostra vita e lo dimostrano i dati di vendita, con un vero e proprio boom nell’ultimo anno. E il merito è anche di aziende come Amazfit che hanno lanciato sul mercato tantissimi smartwatch differenti con prezzi alla portata di tutti. E oggi su Amazon è disponibile l’Amazfit GTS 2e, un modello top di gamma, a un prezzo molto interessante: solo 99,90€. Può sembrare un prezzo elevato, ma l’Amazfit GTS 2e non ha nulla da invidiare a modelli che costano molto di più.

Lo smartwatch è completo sotto tutti i punti di vista: ha uno schermo ampio e con colori accessi, monta dei sensori che permettono di tenere sempre traccia dei propri parametri vitali e soprattutto ha una batteria a lunghissima durata. L’Amazfit GTS 2e è lo smartwatch ideale per coloro che sono attenti al design, ma che non vogliono spendere 400-500 euro per un wearable. Bisogna, però, essere veloci nell’approfittare della promozione: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Amazfit GTS 2e: caratteristiche tecniche

Cosa si richiede da uno smartwatch top di gamma? Che abbia uno schermo grande e luminoso, che supporti tante attività fisiche differenti, che monitori costantemente la salute e che abbia una batteria a lunga durata. Tutte caratteristiche presenti sull’Amazfit GTS 2e.

Lo smartwatch dell’azienda cinese è un vero e proprio top di gamma: lo schermo ha una diagonale da 1,65” e l’utente può personalizzare il quadrante a proprio piacimento. Ci sono tantissime watch face tra cui scegliere ed è possibile anche inserire la propria immagine personale. Il design ricorda vagamente l’Apple Watch.

L’Amazfit GTS 2e è uno smartwatch pensato per monitorare costantemente la salute: sotto la scocca è presente il sensore ottico PPG BioTrackerTM che permette di controllare ventiquattro su ventiquattro la frequenza cardiaca e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per capire il proprio stato fisico è presente anche un indicatore numerico chiamato PAI. Il valore PAI viene calcolato elaborando i dati sulla tua frequenza cardiaca, sul tempo di esercizio e su altre complesse informazioni sulla salute mediante un algoritmo. Immancabile il monitoraggio della qualità del sonno e del livello dello stress. Lo smartwatch integra anche Alexa, in modo da utilizzare la propria voce per impostare le sveglie o per controllare il meteo.

Non solo salute. L’Amazfit GTS 2e è anche uno smartwatch per controllare i propri progressi fisici. Sono oltre 90 le modalità di allenamento supportate, tra cui il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 50 metri. Finiamo con la batteria: con un utilizzo normale può durare fino a 24 giorni.

Amazfit GTS 2e in offerta: prezzo e sconto

L’Amazfit GTS 2e è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 99,90€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 50€. Può sembrare un prezzo elevato, ma confrontandolo con i principali competitor lo si paga molto meno. Il prodotto è spedito da Amazon. Purtroppo, non è possibile riceverlo per Natale, ma se si è alla ricerca di un qualche regalo per il post 25 dicembre, difficilmente troverete qualcosa di meglio. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Lo smartwatch è disponibile in tre colorazioni differenti.

