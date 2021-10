Amazfit GTS, lo Smartwatch per tutti ora costa pochissimo

Tra gli smartwatch di sostanza, ma che costano poco, gli Amazfit sono di sicuro tra i più apprezzati: la gamma di orologi smart è molto ampia, con prezzi di listino che vanno da appena 39 euro ad un massimo di 400 euro, e ogni modello vanta un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche.

Amazfit è un produttore cinese, ma ha dimostrato negli anni di saper produrre smartwatch dalla qualità paragonabile a quella offerta dai big occidentali e con le ultime tecnologie disponibili. Tra chi segue il mercato degli smartwatch, quindi, il problema non è tanto se comprare o meno un orologio Amazfit, ma piuttosto quale modello scegliere tra i tanti disponibili. Uno dei più scelti, fino ad ora, è stato l’Amazfit GTS che è stato lanciato un paio d’anni fa ad un prezzo di 129,99 euro con ottime caratteristiche per l’epoca, come un ampio e luminoso schermo AMOLED. Questo smartwatch non è più nuovissimo ed è stato recentemente presentato il successore GTS 2, è vero, ma adesso si compra ad un prezzo molto scontato su Amazon, che lo rende irresistibile.

Amazfit GTS: caratteristiche tecniche

Amazfit GTS è uno smartwatch con un design non molto originale, ma neanche banale: ha uno schermo molto luminoso, rettangolare da 1,65 pollici, di tipo AMOLED, molto definito (341 ppi) e con always on display.

Può monitorare la frequenza cardiaca (costantemente), identificare le aritmie, conta i passi e le calorie bruciate e può rilevare 12 sport, anche il nuovo (è resistente all’acqua, fino a 5 atmosfere). Ha il GPS, che aggancia il satellite in una ventina di secondi.

Molto buona l’autonomia: con un utilizzo medio alto si può arrivare anche a due settimane, mentre la ricarica della batteria avviene in un paio d’ore.

La parte smart è gestita da un sistema operativo proprietario, con una interfaccia che nel tempo si è dimostrata molto efficace e apprezzata dagli utenti. Anche perché Amazfit cura molto questo aspetto, con aggiornamenti frequenti.

Amazfit GTS: l’offerta Amazon

Come già accennato, il prezzo di listino di Amazfit GTS è di 129,99 euro. Quando è uscito questo prodotto si trattava di un prezzo ottimo, oggi lo è meno perché a prezzi poco superiori si trovano prodotti con più funzionalità.

Ma il prezzo a cui fare riferimento oggi non è più quello: oggi Amazfit GTS è in sconto su Amazon a 74,90 euro (-55 euro, -42%) e la musica cambia decisamente. A questo prezzo l’Amazfit GTS diventa, ancor di più e ancora oggi, lo smartwatch per tutti coloro che cercano un orologio intelligente con funzioni base, da usare tutti i giorni.

Amazfit GTS – Smartwatch con GPS per il fitness – Schermo AMOLED 1,65 pollici