Amazfit GTS, lo smartwatch lowcost è in offerta a un prezzo mai visto

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch, il Black Friday è il momento giusto per voi: ci sono tanti modelli in offerta con sconti molto interessanti. Ma se cercate la vera occasione, è difficile trovare qualcosa di meglio dell’Amazfit GTS, smartwatch realizzato dall’omonima azienda cinese che negli ultimi anni si è fatta molto apprezzare anche in Italia per i suoi dispositivi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

L’Amazfit GTS è a tutti gli effetti un vero e proprio top di gamma: GPS integrato, tanti sport monitorati e un design che ricorda molto l’Apple Watch. Ma in comune con lo smartwatch Apple ha solamente le forme: costa meno della metà. Per il Black Friday è in offerta a 71,90€, un prezzo molto interessante e con il quale difficilmente si riesce ad acquistare uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. La promozione, però, non dura per sempre e scade esattamente tra una settimana (29 novembre). Se lo si vuole acquistare, quindi, bisogna essere veloci.

Amazfit GTS: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit GTS si contraddistingue per il suo design moderno, che ricorda vagamente l’Apple Watch, e per uno schermo grande con quadranti personalizzabili dall’utente in base alle proprie necessità. Il display ha una grandezza di 1,65" e ogni widget presente sullo schermo può essere modificato scegliendo tra quelli disponibili.

Per essere un vero smartwatch, però, non possono mancare le modalità di allenamento. E l’Amazfit GTS si fa rispettare anche in questo caso: sono ben 12 gli sport che possono essere monitorati. C’è la classica corsa, ma anche il ciclismo, lo sci e il nuoto (lo smartwatch è impermeabile fino a un massimo di 50 metri). L’orologio è in grado di riconoscere automaticamente lo stile di nuotata e di raccogliere dati sull’andatura e sul consumo calorico.

L’Amazfit GTS è utile anche nella vita di tutti i giorni: ha il contapassi, monitora la distanza effettuata e grazia al sensore ottico BioTracker PPG controlla 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e avvisa la persona se è troppo alta. Anche sul fronte della batteria lo smartwatch cinese si difende bene: l’autonomia è fino a 14 giorni.

Amazfit GTS offerta Black Friday: prezzo e sconto

Con il 45% di sconto, l’Amazfit GTS è tra le migliori offerte Black Friday per quanto riguarda gli smartwatch. Lo si può acquistare su Amazon a un prezzo di 71,90€, con un risparmio di quasi 60€ sul prezzo consigliato di 129,99€. Si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Disponibile in ben sei colorazioni differenti, è un’ottima idea regalo per Natale 2021.

Amazfit GTS – Pink

Amazfit GTS – Blue

Amazfit GTS – Gold

Amazfit GTS – Grey

Amazfit GTS – Black

Amazfit GTS – arancione

Per restare sempre aggiornato sulle offerte del Black Friday 2021, clicca qui e iscriviti al nostro canale Telegram.