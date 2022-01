Amazfit, super offerta con il doppio sconto: lo smartwatch lo paghi la metà

Tornano le super offerte sugli smartwatch Amazfit, tra i wearable più apprezzati e venduti su Amazon grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi è il turno dell’Amazfit GTS, smartwatch dal design molto elegante e pensato per la vita di tutti i giorni. L’offerta che riguarda l’Amazfit GTS è davvero molto interessante e presenta un doppio sconto. Oltre a quello già cospicuo del 30% presente in pagina, è possibile applicare un ulteriore coupon sconto che fa abbassare il prezzo di un altro 23%.

Praticamente oggi l’Amazfit GTS è disponibile su Amazon a un prezzo di 70,24€, il 49% in meno rispetto al prezzo di listino. I coupon sconto, però, scadono tra pochi giorni e non sono infiniti: data l’elevata richiesta potrebbero terminare prima della scadenza naturale. Per questo motivo bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione. L’Amazfit GTS si contraddistingue per una batteria che dura fino a 14 giorni e per la possibilità di utilizzarlo anche in mare o in piscina grazie all’impermeabilità fino a 50 metri.

Smartwatch Amazfit GTS: le caratteristiche tecniche

Uno smartwatch che strizza l’occhio al mondo fashion e che vuole essere il compagno ideale nella vita di tutti i giorni. L’Amazfit GTS è uno smartwatch elegante con un design molto ben definito: il quadrante ha una forma rettangolare che ben si adatta con qualsiasi tipo di outfit (ricorda vagamente l’Apple Watch).

Lo schermo AMOLED è da 1,65” e permette di avere sott’occhio tutti i parametri vitali più importanti, compreso il battito cardiaco. L’utente può anche personalizzare il quadrante in base alle proprie esigenze scegliendo tra le varie watch faces disponibili. Amazfit non ha lasciato nulla al caso e ha inserito anche un sensore ottico per il monitoraggio continuo del battito cardiaco: in caso ci sia qualche dato anomalo, la persona viene subito avvertita.

Sul fronte dell’attività fisica, lo smartwatch supporta 12 modalità di allenamento, tra cui la corsa all’aperto, il ciclismo, il nuoto e anche lo sci. Tutti i dati vengono raccolti nell’applicazione e possono essere analizzati in ogni momento. Chiudiamo con l’autonomia: la batteria dura fino a 14 giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Smartwatch Amazfit GTS: prezzo e sconto

Un super prezzo grazie al doppio sconto offerto da Amazon. L’Amazfit GTS è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 70,94€. Il prezzo finale è il risultato di un doppio sconto: a quello del 30% presente in pagina, è possibile applicare un ulteriore coupon dal valore di circa 20€. In questo modo lo sconto finale è di ben il 49% e rispetto al prezzo consigliato si risparmiano 60€. I coupon sconto, però, non sono infiniti e terminano il 12 gennaio, salvo esaurimento delle scorte. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon.

Per vedere il prezzo finale di 70,94€ è necessario premere sul banner e applicare il coupon sconto direttamente nella pagina prodotto (dovete spuntare la voce presente di fianco a “Coupon”)

Amazfit GTS