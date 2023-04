Amazfit Smart Scale, la bilancia WiFi in offerta su Amazon

Con l’arrivo della Primavera si avvicina pericolosamente il momento in cui dovremo fare la prova costume. Inutile negarlo: il momento per mettersi a dieta e tornare a fare sport è ora, anche se la motivazione è sotto le scarpe. Un aiuto, ancora una volta, viene dalla tecnologia che ci aiuta a tenere traccia dei miglioramenti e, di conseguenza, a mantenere alto il morale e a sopportare la fame e la fatica. Smartwatch e smartband, da una parte, e bilancia smart connessa dall’altra. Bilancia come Amazfit Smart Scale, in grado di tenere traccia di 16 metriche diverse e che, al momento, è anche in sconto su Amazon con coupon.

Amazfit Smart Scale – Bilancia pesapersone impedenziometrica

Amazfit Smart Scale: caratteristiche tecniche

Amazfit Smart Scale è una bilancia connessa a Internet, dal design minimale e dalle dimensioni compatte: è quadrata, misura 31 cm di lato e ha uno spessore molto ridotto grazie al piatto da soli 6 millimetri. Sulla parte superiore del piatto c’è il display LCD da 3,4 pollici dal quale è possibile leggere molte informazioni utili per la nostra salute.

Oltre al peso, infatti, la bilancia rileva: quantità di grasso corporeo, percentuale di grasso corporeo, grasso viscerale, grasso sottocutaneo, massa ossea, percentuale di proteine, percentuale di acqua. Con questi dati tiene traccia del cambiamento nella massa muscolare e calcola (o stima) l’età fisica, l’indice di massa corporea (BMI), il tipo di corpo e il peso corporeo ideale.

Tramite l’app Zepp la bilancia raccoglie anche altri i dati, come la frequenza cardiaca mentre si è in piedi sul dispositivo o la stabilità del proprio equilibrio fisico. Se abbiniamo la bilancia ad uno smartwatch di Amazfit, poi, l’app Zepp incrocia i dati e riesce a correlare le calorie bruciate tramite l’attività sportiva con gli eventuali cali di peso, o con gli aumenti di massa muscolare.

Inoltre, la bilancia può essere condivisa tra più persone, ad esempio una famiglia, poiché possono essere impostati fino a 10 profili. Ogni utente viene riconosciuto automaticamente in base al peso (con uno scarto di 3 Kg) ed è possibile anche usarla in modalità ospite, cioè senza loggarsi a nessuno account.

Amazfit Smart Scale: l’offerta Amazon

La bilancia impedenziometrica Amazfit Smart Scale ha un ottimo prezzo di listino: costa infatti 49,90 euro. Ma grazie all’offerta Amazon è possibile selezionare il coupon del 20% (he si attiva al momento del pagamento) e portarla a casa al prezzo di 39,92 euro.