Amazfit Smartwatch GTR 2: l'offerta su Amazon è strepitosa

Tra i produttori di smartwatch uno dei più apprezzati è Amazfit, che afferisce poi tramite Zepp/Huami al grande gruppo di Xiaomi. Gli smartwatch di Amazfit hanno sempre presentato un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche e la serie GTS/GTR è una delle più vendute proprio per questa caratteristiche.

E’ stata da poco rinnovata con gli ultimi modelli, i GTS 4 e GTR 4, in arrivo in questi giorni anche in Italia, ma persino una vecchia gloria come l’Amazfit GTR 2 è ancora oggi un ottimo orologio smart. Specialmente se lo si trova con una buona offerta, come quella attualmente in corso su Amazon.

Amazfit Smartwatch GTR 2: caratteristiche tecniche

Amazfit GTR 2 è uno smartwatch dal design rotondo dal design elegante e con cornici molto sottili. La cassa, in acciaio, è da 46 millimetri e quindi l’orologio si adatta prettamente a polsi maschili.

Il display di tipo AMOLED HD è da 1,39 pollici, di tipo Always On (schermo sempre acceso) e lateralmente sono stati posti due pulsanti fisici.

Lo smartwatch Amazfit GTR 2 è dotato di sensori BioTracker 2 e PPG (di tipo ottico) di seconda generazione per il monitoraggio continuo, 24 ore su 24, del battito cardiaco con invio di avvisi allo smartphone se la frequenza cardiaca a riposo risulta troppo elevata.

Le funzionalità per la salute e il benessere includono anche la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il PAI (personality activity intelligence) ossia il livello di intensità dell’attività fisica, il livello di stress e il monitoraggio della qualità del sonno.

Lo smartwatch Amazfit GTR 2 è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, quindi è adatto anche a allenamenti in acqua libera e non solo in piscina.

La presenza di microfono e speaker, abbinati alla connettività Bluetooth 5.0 consentono di fare chiamate e di usare i comandi vocali di Alexa anche in modalità offline. Grazie ai 3 GB di memoria di archiviazione dedicati è possibile conservare fino a 600 brani musicali.

La batteria ha una capienza di 471 mAh che, da scheda tecnica di Amazfit, assicurano 14 giorni di autonomia. Per la ricarica completa occorrono 2 ore e mezza.

Amazfit Smartwatch GTR 2: l’offerta Amazon

L’Amazfit Smartwatch GTR2 ha già un ottimo prezzo di listino, costa infatti, 159,90 euro resi però ancora più convenienti dall’offerta Amazon in corso che porta il prezzo finale a 123,98 euro (-22%,-35,92 euro).

Amazfit