Amazfit, smartwatch a un prezzo mai visto con coupon sconto

Tempo di Cyber Monday e tempo di sconti e promozioni su Amazon. Oggi è l’ultimo giorno per approfittare di sconti sostanziosi su molti prodotti hi-tech e anche per risparmiare qualcosina in vista dei regali di Natale. Una delle aziende più attive è Amazfit, che sul proprio negozio su Amazon ha lanciato svariate offerte sui suoi wearable, sia smartwatch sia activity tracker.

Ci sono prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche: si parte da poco più di 20€ per l’Amazfit Band 5 (di cui vi abbiamo parlato già qualche giorno fa) fino ai quasi 100€ per l’Amazfit GTS, l’orologio smart che sfida l’Apple Watch e costa meno della metà. L’azienda cinese è diventata oramai un punto di riferimento anche in Italia per quanto riguarda gli smartwatch lowcost ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Percorso molto simile a quello intrapreso con qualche anno di anticipo da Xiaomi nel mondo degli smartphone. Se siete alla ricerca di uno smartwatch da regalare a Natale, oggi è il giorno giusto per voi.

Amazfit, i migliori smartwatch in offerta

Sono tanti gli smartwatch e gli activity tracker Amazfit in offerta. Ognuno ha le sue peculiarità, il suo design e le sue funzionalità, ma tutti partono da una base comune. Su tutti i modelli, ad esempio, troviamo il monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro della frequenza cardiaca, con notifiche in tempo reale se viene rilevato qualcosa di anomalo. Altra caratteristica che non manca mai è il conteggio dei passi e le calorie bruciate. Una cosa che invece varia da modello a modello è il numero di sport e di allenamenti supportati: più aumenta il prezzo, maggiore è il numero di funzionalità.

Se non volete spendere tanto, avete una doppia scelta: l’activity tracker Amazfit Band 5 oppure l’Amazfit Bip S Lite, uno smartwatch lowcost con caratteristiche molto basiche. Se, invece, volete un orologio intelligente top di gamma con funzionalità premium potete scegliere tra diversi modelli, che si differenziano principalmente per il design del quadrante: Amazfit Smartwatch GTS, Amazfit Smartwatch GTR 47mm e Amazfit Smartwatch GTR 2e.

Amazfit, smartwatch in offerta per il Cyber Monday: prezzo e sconto

Vi abbiamo suggerito cinque diversi wearable di Amazfit e ora tocca passare ai prezzi.

Partiamo dal più economico, l’Amazfit Band 5, in offerta a 24,99€ con il 44% di sconto sul prezzo di listino.

Amazfit Band 5

Con un prezzo simile troviamo l’Amazfit Bip S Lite, disponibile su Amazon a un prezzo di 29,91€ applicando il coupon sconto di 4€ presente in pagina.

Amazfit Bip S Lite

Offerta molto interessante anche per l’Amazfit Smartwatch GTR 47mm: infatti, oltre allo sconto del 39% già presente in pagina, è possibile applicare un ulteriore coupon sconto del 12% che porta il prezzo del dispositivo a 69,93€, risparmiandone ben 60€ rispetto a quello di listino.

Amazfit Smartwatch GTR 47mm

Se volete spendere un po’ di più, ci sono gli ultimi due modelli: l’Amazfit Smartwatch GTS e l’Amazfit Smartwatch GTR 2e, entrambi in offerta a poco più di 89€.

Amazfit Smartwatch GTS

Amazfit Smartwatch GTR 2e