Amazfit Stratos 3 in offerta al minimo storico: prezzo stracciato

Siamo entrati nella settimana che ci porta al Natale e oramai il tempo per i regali sta terminando. Se ancora siete indecisi su cosa regalare ad amici e parenti, fortunatamente c’è Amazon che viene in vostro soccorso. E come sempre lo fa con tantissime offerte e con dei super sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio l’ottimo doppio sconto che troviamo sull’Amazfit Stratos 3 che fa sprofondare il prezzo sotto la soglia dei 100€. Il merito è dello sconto del 42% che troviamo in pagina a cui aggiungere il coupon di 10€, per uno sconto totale del 47%.

L’Amazfit Stratos 3 è un orologio che rientra nella particolare categoria degli sportwatch, ossia dispositivi pensati per gli amanti dello sport. Non a caso sono disponibili più di 80 modalità sportive, alcune della quali professionali, una batteria a lunghissima durata (fino a un massimo di quattordici giorni) e uno speciale schermo transflettivo che diventa più luminoso sotto la luce del sole. Insomma, lo smartwatch perfetto da regalare a Natale.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Amazfit Statos 3

Amazfit Stratos: la scheda tecnica e le funzionalità

Progettato per gli amanti dello sport. L’Amazfit Stratos 3 è un orologio veramente completo, utile nella vita di tutti i giorni, ma con un occhio di riguardo per l’attività fisica. E non è un caso che troviamo più di 80 modalità sportive, tra cui la corsa, la camminata, l’ellittica, l’arrampicata, il tennis, lo sci, il ciclismo, il nuoto (è impermeabile) e anche il calcio. A bordo troviamo anche il chip GPS con una localizzazione molto precisa della posizione. Lo smartwatch dispone degli algoritmi ufficiali Firstbeat che permettono di tenere sotto controllo alcuni parametri specifici, come ad esempio il VO2 Max, il carico di allenamento e i tempi di recupero dopo l’attività fisica.

Oltre all’attività fisica, lo smartwatch è in grado anche di tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Il sensore di frequenza cardiaca BioTracker monitora i battiti ventiquattro ore su ventiquattro con estrema precisione.

Altra particolarità dello smartwatch è lo schermo. Troviamo un display transflettivo da 1,34". Si tratta di uno schermo molto particolare pensato per l’utilizzo all’aperto: maggiore è l’intensità della luce, maggiore è la luminosità. Sulla scocca sono presenti anche quattro tasti fisici che permettono di gestire le varie funzionalità dell’orologio. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a quattordici giorni con un utilizzo normale.

Amazfit Stratos in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super offerta con un super prezzo al minimo storico. Oggi troviamo l’Amazfit Statos 3 a un prezzo di 99,90€, con uno sconto totale del 47%. Il sconto si compone di quello che troviamo in pagina del 42% a cui si aggiungere un coupon del valore di 10€, per un risparmio totale di ben 90€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente durante la fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro. Se lo acquistate oggi (19 dicembre), lo riceverete entro Natale.

Amazfit Statos 3