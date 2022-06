Amazfit Stratos 3 in offerta a metà prezzo: ora è da acquistare subito

La categoria degli smartwatch contiene al proprio interno tante piccole nicchie fatte da dispositivi che per le loro caratteristiche differenziano da tutti gli altri. In queste categorie troviamo anche gli sportwatch. Dal nome possiamo già intuire che tipo di wearable sono: si tratta di orologi smart pensato appositamente per l’attività fisica. Hanno funzioni ad hoc che tengono sotto controllo i propri allenamenti e fornisco analisi avanzate che permettono di migliorare il proprio stato di salute.

In questa categoria rientra anche l’Amazfit Stratos 3, sportwatch che oggi troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo bassissimo e vicinissimo al minimo storico. Grazie allo sconto del 46% lo si paga praticamente la metà e si risparmiano quasi 90€ rispetto al prezzo di listino. Una delle peculiarità dello sportwatch è lo schermo transflettivo: maggiore è l’intensità della luce, maggiore è la luminosità del display. È pensato appositamente per chi si allena all’aperto e deve sempre tenere sotto controllo i propri risultati. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo potrebbe terminare da un momento all’altro

Amazfit Stratos 3: caratteristiche e funzionalità

L’Amazfit Stratos 3 è sicuramente uno smartwatch sui generis con caratteristiche e funzionalità uniche. Essendo uno sportwatch è pensato soprattutto per gli appassionati di sport, ma lo si può utilizzare anche nella vita di tutti i giorni grazie a un design circolare che ricorda gli orologi analogici.

Una delle caratteristiche principali è lo schermo MIP transflettivo da 1,34". Quale è la particolarità? Si tratta di un display che con un’intensità maggiore della luce, aumenta anche la luminosità. Perfetto per un utilizzo all’aperto. Inoltre, lo sportwatch ha anche quattro pulsanti fisici sulla scocca che permettono di accedere direttamente alle funzionalità dedicate alla corsa e agli allenamenti. In questo modo non bisogna interagire con lo schermo touch.

L’Amazfit Stratos 3 è anche un orologio smart potente grazie alla presenza di un doppio chip e di un doppio sistema operativo. Le modalità di allenamento disponibili sono ottanta, tra cui corsa, tapis roulant, camminata, ellittica, sci, triathlon, canottaggio e nuoto (è anche impermeabile). Ottimo anche il sistema di geolocalizzazione che comprende l’utilizzo dei 4 principali sistemi di posizionamento globale: GPS, GLONASS, BeiDOU e Galileo.

Non manca il monitoraggio della salute grazie alla presenza del sensore BioTracker PPG che tiene sotto controllo ventiquattro su ventiquattro la frequenza cardiaca. Lo smartwatch ha anche 2GB di memoria interna per archiviare i propri brani preferiti e riprodurli direttamente dall’orologio.

La batteria ha una durata di circa 7 giorni con un utilizzo normale. Impostando la modalità di risparmio energetico (che fa diminuire gli esercizi disponibili a 11), la batteria può durare fino a un massimo di 14 giorni.

Amazfit Stratos 3 in offerta: prezzo e sconto

Ottima offerta per questo sportwatch con funzionalità avanzate. Oggi troviamo l’Amazfit Stratos 3 in offerta a un prezzo di 103,49€ e con uno sconto del 46%. Per lo sportwatch si tratta di un prezzo vicinissimo al minimo storico (la differenza è di pochi euro) e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il wearable viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime.

Amazfit Stratos 3