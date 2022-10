Amazfit Stratos 3, offerta imperdibile: sconto vertiginoso

Ancora pochissime ore per approfittare delle super offerte disponibili su Amazon per il Prime Day autunnale. In questo evento speciale organizzato dal sito di e-commerce e riservato agli utenti Prime abbiamo trovato centinaia di dispositivi tech in grado di soddisfare le richieste di tutti. Se ancora non avete avuto tempo per scovare l’offerta giusta, vi restano poche ore. Intanto noi vi aiutiamo segnalandovi in questo articolo l’Amazfit Stratos 3, uno degli sportwatch più richiesti e venduti su Amazon. Solo per oggi (fino alle 23:59) è possibile acquistarlo al prezzo più basso di sempre grazie al super sconto del 46%. Praticamente è come pagarlo la metà e si risparmiano quasi 90€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’Amazfit Stratos 3 non è un orologio come tutti gli altri. Si tratta, infatti, di uno sportwatch, ossia di un dispositivo pensato per gli amanti del fitness e con all’interno funzionalità speciali. E di speciale lo smartwatch ha il display transflettivo e anche i sensori presenti sotto la scocca che permettono di tenere sotto controllo tantissimi dati differenti e più di 80 modalità sportive. E per non farci mancare nulla c’è anche una super batteria in grado di assicurare un’autonomia fino a 14 giorni. Difficile chiedere di più a un orologio con queste caratteristiche.

Amazfit Stratos 3: le funzionalità e la scheda tecnica

"Supera i tuoi limiti". Il claim utilizzato da Amazfit ci fa capire subito che si tratta di un orologio differente da tutti gli altri, sia per funzionalità sia per caratteristiche.

L’Amazfit Stratos 3 è speciale fin dallo schermo. Utilizza, infatti, un display MIP transflettivo rotondo da 1,34" pensato appositamente per l’utilizzo all’aperto: maggiore è l’intensità del sole, maggiore è la luminosità. Inoltre, intorno al quadrante sono presenti quattro tasti fisici con cui attivare le varie funzionalità dedicate allo sport senza dover perder tempo con lo schermo touch. Questo sistema è stato pensato appositamente per coloro che spingono sempre al massimo durante l’attività fisica.

Lo sportwatch ha un doppio processore che assicura prestazioni elevate e ha anche un sistema che ottimizza il consumo della batteria per farla durare il più possibile. Con un utilizzo normale dell’orologio si arriva fino a 14 giorni.

Il punto forte, come normale che sia, è il monitoraggio della salute e soprattutto dell’attività fisica. Per quanto riguarda la salute, troviamo dei sensori in grado di misurare il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro e ci avvertono se sono troppo alti o bassi. Per quanto riguarda l’attività fisica, troviamo più di 80 allenamenti disponibili e che riguardano tantissimi sport: corsa, trekking, ellittica, arrampicata, tennis, sci, calcio, canottaggio, ciclismo e anche nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Oltre ai dati sugli allenamenti, l’orologio è in grado di fornire informazioni su indici importanti come il V02 Max, i tempi di recupero e i carichi dall’allenamento. Integrato troviamo anche un chip GPS che utilizza i quattro principali sistemi di geolocalizzazione per dati precisissimi: GPS, GLONASS, BEIDOU e GALILEO.

Collegando le cuffie Bluetooth allo smartwatch è possibile ascoltare la propria musica preferita senza utilizzare lo smartphone: l’orologio dispone di una memoria interna di 2GB in grado di archiviare fino a 400 brani musicali.

Amazfit Stratos 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato e super offerta per l'Amazfit Stratos 3. Solo per oggi e solo fino a mezzanotte è possibile acquistare lo smartwatch a un prezzo di 102,13€, con uno sconto di ben il 46%. Si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web.

