Amazfit Stratos 3: prezzo in picchiata e sconto incredibile

Non tutti gli smartwatch sono uguali: alcuni hanno un design più classico e sono focalizzati all’utilizzo quotidiano e al monitoraggio della salute. Altri, invece, sono pensati per l’attività fisica e per chi ama raccogliere più dati possibili sui propri allenamenti. E poi ci sono orologi intelligenti come l’Amazfit Statos 3 in grado di fondere le due cose e diventare uno dei migliori smartwatch versatili disponibili sul mercato. Amazfit oramai è una realtà nel mercato degli orologi smart e anche in Italia ha conquistato una buona fetta di mercato, grazie a wearable con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E lo Stratos 3 è uno dei suoi dispositivi di bandiera: funzionalità premium pensate sia per la vita di tutti i giorni sia per l’attività fisica.

La notizia più importante di oggi, però, riguarda il prezzo. L’Amazfit Stratos 3, infatti, fa parte dei tanti smartwatch in offerta su Amazon in questi giorni. Ed è anche uno degli orologi con il prezzo e lo sconto più interessante. Lo troviamo, infatti, con uno doppio sconto da urlo. Oltre a quello del 42% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 10€. In questo modo lo sconto totale raggiunge il 47% e si risparmiano più di 90€. Per l’orologio si tratta del minimo storico fatto registrare nell’ultimo periodo e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Se siete alla ricerca di uno smartwatch da utilizzare nel quotidiano e durante l’attività fisica, l’Amazfit Stratos 3 è una delle migliori scelte che possiate fare.

Amazfit Stratos 3: le funzionalità

L’Amazfit Stratos 3 ha caratteristiche uniche che solitamente non troviamo in altri orologi smart. A partire già dallo schermo. Lo smartwatch, infatti, utilizza un display transflettivo MIP da 1,34". Che cosa vuol dire? Si tratta di un particolare schermo pensato per un utilizzo all’aperto: maggiore è l’intensità della luce, maggiore è la luminosità del display. Sulla scocca, inoltre, troviamo anche quattro pulsanti che ci permettono di controllare più facilmente l’orologio mentre ci alleniamo. Grazie all’utilizzo dell’acciaio inox 316L è anche molto resistente.

Lo smartwatch utilizza un doppio processore e anche un doppio sistema operativo per ridurre al minimo il consumo di energia. La batteria ha un’autonomia che può variare da un minimo di sette giorni con la modalità intensiva, che permette di utilizzare tutte e ottanta le modalità di allenamento, fino a un massimo di quattordici giorni con la modalità risparmio energetico che fa diminuire alcune funzionalità (le modalità sportive, ad esempio, si riducono a undici). Lo smartwatch utilizza i quattro principali sistemi di geolocalizzazione (GPS, GLONASS, Beidou e Galileo) per una maggior precisione.

Passando all’aspetto sportivo, come già detto, lo smartwatch supporta ben 80 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più famose come la camminata all’aperto, la corsa e il ciclismo. Troviamo anche esercizi professionali come l’ellittica e il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Le funzionalità per gli sportivi non finiscono qui: lo smartwatch è in grado di calcolare indici importanti come il V02Max, l’effetto dell’allenamento e i tempi di recupero grazie all’utilizzo degli algoritmi professionali Firstbeat. Non mancano i sensori per il monitoraggio della salute: la frequenza cardiaca viene monitorata costantemente e in caso di qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti.

Lo smartwatch di Amazfit dispone anche di 2GB di memoria interna per salvare i propri brani preferiti. In questo modo non sarà necessario utilizzare lo smartphone per ascoltare la musica mentre ci si allena, ma basta collegare le cuffie Bluetooth all’orologio.

Amazfit Stratos 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Amazfit Stratos 3 in offerta su Amazon a un prezzo di 99,90€, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di poco superiore ai 90€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona e quali sono i requisiti). La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime (dipende da quando si effettua l’ordine e dalla propria posizione geografica). Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni.

Amazfit Stratos 3