Amazfit T-Rex Pro in offerta a metà prezzo: da acquistare subito

Non tutti gli smartwatch sono uguali: ce ne sono alcuni molto speciali che si differenziano da tutti gli altri e che sono pensati per gli amanti dell’attività fisica all’aperto e delle escursioni. Si tratta solitamente di dispositivi realizzati con materiali molto resistenti tanto da renderli quasi indistruttibili e che resistono anche alle situazioni climatiche più complicate. Uno di questi è l’Amazfit T-Rex Pro, un nome una garanzia. Questo orologio smart è pensato proprio per coloro che amano andare all’avventura e dispone delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. Oltre a essere molto resistente, ha una batteria che dura più di 15 giorni, 100 modalità di allenamento e un algoritmo che monitora costantemente il proprio stato di salute e i risultati ottenuti con l’allenamento quotidiano.

Oggi troviamo questo super smartwatch in offerta speciale su Amazon. Il merito è del doppio sconto che permette di risparmiare quasi il 50% rispetto al prezzo di listino. Infatti, oltre allo sconto del 29%, è presente in pagina anche un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30€. Il numero di coupon, però, è limitato e scadono tra pochissimi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Amazfit T-Rex Pro: la scheda tecnica e le funzionalità

Per parlare dell’Amazfit T-Rex Pro bisogna partire soprattutto dalle funzionalità speciali che offre agli utenti. Come detto, infatti, si tratta di un orologio super resistente costruito con materiali robusti che gli permettono di superare i test di resistenza di livello militare (sbalzi termici, resistenza all’umidità, al ghiaccio e agli urti). A questo bisogna anche aggiungere il fatto che è resistente all’acqua fino a 100 metri e lo si può utilizzare in piscina oppure per le immersioni subacquee.

Tutto questo lo rende il compagno ideale per le esplorazioni e le escursioni in montagna. Lo smartwatch utilizza anche i quattro principali sistemi di geolocalizzazione per conoscere in tempo reale la propria posizione. Ti avvisa anche in caso di repentini cambi meteo, funzione molto importante quando si è in montagna. Non manca una bussola e l’altimetro barometrico.

Per quanto riguarda il fitness, troviamo più di 100 modalità sportive che spaziano dalla classica corsa all’aperto fino al canottaggio e agli esercizi a corpo libero. Presente anche l’algoritmo FirstBeat che valuta statistiche avanzate per aiutarti a recuperare nel migliore dei modi dallo sforzo fisico. I sensori sono in grado anche di tenere sotto controllo il proprio stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue (parametro molto importante soprattutto quando si cammina ad alta quota). Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni.

Amazfit T-Rex Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie al doppio sconto applicato da Amazon, il prezzo dell’Amazfit T-Rex Pro tocca il suo punto più basso e il migliore di tutto il web. Oggi è disponibile a un prezzo di 89,90€, con uno sconto che si avvicina tantissimo al 50%. Un rapporto qualità-prezzo per uno smartwatch che, come abbiamo appena visto, è molto versatile e può essere utilizzato in qualsiasi situazione. La disponibilità dei coupon è limitata e quindi bisogno essere molto veloci nell’approfittarne. La spedizione e la consegna sono curati da Amazon e avvengono nel giro di pochissimi giorni.

