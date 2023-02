Amazfit T-Rex Pro in offerta con un super sconto: prezzo incredibile

Ve lo abbiamo detto più volte e vale (soprattutto) oggi: non tutti gli smartwatch sono uguali. Ce ne sono alcuni che si differenziano da tutti gli altri per alcune caratteristiche o funzionalità particolari. Ad esempio gli sportwatch sono dispositivi pensati per gli amanti delle attività fisiche, con tante app per misurare i propri progressi. E poi ci sono gli smartwatch (quasi) indistruttibili realizzati con materiali super resistenti e che si adattano a qualsiasi situazione, anche a quelle più complicate. Proprio di un orologio di questo tipo vi vogliamo parlare oggi. Ci riferiamo all’Amazfit T-Rex Pro, uno smartwatch pensato per le situazioni più estreme e che si trasforma nel tuo compagno di viaggio.

Un orologio davvero unico, con tantissimi sensori avanzati che, oltre a monitorare i principali parametri vitali, sono anche in grado di fornire informazioni uniche, come ad esempio i cambiamenti repentini del meteo, monitoraggio dell’alba e del tramonto, oppure le fasi lunari. Un orologio che oggi troviamo anche in super promo con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al punto più basso delle ultime settimane. Un super affare per un dispositivo utilissimo in qualsiasi situazione, anche nella vita di tutti i giorni.

Amazfit T-Rex Pro

Amazfit T-Rex Pro: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un orologio smart di questo tipo, bisogna iniziare direttamente dalle funzionalità. Oramai sul mercato troviamo molti dispositivi di questo tipo e la differenza tra l’uno e l’altro è proprio nelle funzioni.

Iniziamo parlando di cosa è in grado di fare l’Amazfit T-Rex Pro. L’aggettivo finale nel nome dello smartwath ci fa già capire che è di un livello superiore. Realizzato con materiali premium che rendono il design super robusto, l’orologio è l’ideale per le avventure in montagna o tra i boschi, anche grazie a un sistema di geolocalizzazione che utilizza i quattro principali sistemi di navigazione per indicare velocemente la tua posizione. In questo modo sai sempre dove sei e puoi trovare facilmente la strada per tornare al punto di partenza. L’orologio smart è adatto anche agli amanti dello sport e non solo perché è impermeabile fino a 100 metri. Supporta, infatti, più di 100 modalità di allenamento, tra le quali troviamo tutte quelle più "famose": corsa, ciclismo, escursionismo, ellittica, canottaggio, sci, snowboarding ed esercizi a corpo libero. Per ogni attività l’orologio raccoglie e immagazzina tantissimi dati differenti che puoi analizzare in qualsiasi momento. L’algoritmo FirstBeat fornisce anche statistiche avanzate come il consumo di energia o il tempo di recupero dall’allenamento.

Non solo sport. Lo smartwatch è dotato di sensori che monitorano i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Nel caso in cui rileva qualche dato anomalo si viene immediatamente avvisati tramite una notifica. Monitorando i battiti del cuore, l’orologio è anche in grado di valutare il tuo grado di stress. Inoltre, è disponibile anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, dato molto utile quando si sale in montagna.

Collegando l’orologio allo smartphone è possibile ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni.

Amazfit T-Rex Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Amazfit T-Rex Pro in promo speciale: grazie allo sconto del 29% il prezzo scende fino a 119,90€, facendolo diventare ben presto uno dei migliori dispositivi per rapporto qualità-prezzo della sua categoria. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata in pochissimi giorni direttamente da Amazon. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo: una promo da non farsi scappare per nessun motivo.

Amazfit T-Rex Pro – nero

Amazfit T-Rex Pro – verde

