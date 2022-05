Amazon Alexa ti dice dove andare in vacanza

L’estate 2022 si avvicina e, con essa, per molti si avvicinano anche le vacanze. Se tutto andrà per il verso giusto, tra l’altro, dopo due anni saranno di nuovo vacanze serene e senza limitazioni dovute al Covid 19. Per questo sarà possibile scegliere tra più mete e, in vista di tutto ciò, Amazon Alexa ci viene in aiuto.

Già, perché Amazon ha appena annunciato l’accordo con Lonely Planet, la casa editrice di una delle guide turistiche più famose e apprezzate al mondo, grazie al quale è ora in grado di darci consigli personalizzati su dove andare in vacanza quest’estate (e anche in futuro). Consigli personalizzati, ovviamente, in base ai nostri gusti e a precise scelte come la durata della vacanza o il tipo di attrazioni che cerchiamo. Prima di ricevere le informazioni, infatti, dovremo rispondere ad alcune domande, una sorta di piccolo quiz veloce da un paio di minuti, al termine del quale Alexa ci dirà la nostra meta ideale. Ecco come funziona.

Alexa, dove posso andare in vacanza?

La nuova funzione di Alexa parte dalla frase “Alexa, dove posso andare in vacanza?“. Dopo che l’avremo pronunciata, Alexa inizierà a chiederci alcune cose. Ad esempio se preferiamo una vacanza al mare, in montagna o in città.

Poi vorrà sapere quanti giorni vorremo stare in vacanza: un weekend, una settimana o più. Poi ci chiederà se preferiamo la movida o il relax. Al termine di tutte le domande, e delle conseguenti risposte, Alexa ci darà il responso suggerendoci quella che, secondo Lonely Planet, è la nostra meta ideale per le vacanze estive 2022.

Su quali dispositivi funziona

Questa funzione è ora disponibile per tutti i dispositivi compatibili con Amazon Alexa, tra i quali in primis ci sono tutti gli smart speaker di casa Amazon.

Amazon Echo Dot di terza generazione

Amazon Echo Dot di quarta generazione

Amazon Echo Dot di quarta generazione con orologio

Amazon Echo Show 8 – 1 Gen

Amazon Echo Show 8 – 2 Gen

Amazon Echo Show 15