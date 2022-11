Amazon Black Friday 2022: le migliori offerte per smart TV

Natale si sta avvicinando e l’evento del Black Friday 2022 di Amazon cade proprio a fagiolo: quale momento migliore per regalarsi o per regalare uno smart TV. Da oggi fino al 28 novembre troviamo tantissimi smart TV in offerta con sconti interessantissimi e che, per i modelli premium OLED, permettono anche di risparmiare cifre superiori ai 1000€. Troviamo televisori smart per tutte le tasche e di tutte le dimensioni, partendo dai piccoli 32" fino ad arrivare agli smart TV panoramici da 65" e anche più pollici.

In questa nostra guida all’acquisto troverete le migliori promo del Black Friday 2022 che riguardano gli smart TV e l’abbiamo suddivisa per dimensioni, in modo che possiate trovare facilmente il modello di cui avete bisogno. Logicamente più aumentano le dimensioni più aumentano anche i prezzi.

Se i prezzi presenti nei banner dei prodotti non sono aggiornati, cliccateci e aprite la pagina su Amazon: lì vi apparirà il prezzo e lo sconto esatto. Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Black Friday 2022 Amazon: i migliori smart TV da 32 e 40 pollici

Tra gli smart TV più richiesti dagli utenti troviamo sicuramente quelli dalle dimensioni più contenute, ideali sia per la cucina o la camera, sia per chi ha poco spazio a disposizione. Solitamente questi televisori smart hanno prezzi alla portata di tutti, ma oggi grazie alle offerte della settimana Black Friday 2022 di Amazon scendono al minimo storico e li si paga pochissimo. Come ad esempio lo smart TV Android da 32" prodotto da Nokia che troviamo con un super sconto del 30% e lo si paga il minimo storico.

Smart TV Nokia 32 pollici

CHiQ L32G5W

CHiQ L32G7L

TCL 40S5209

Black Friday 2022 Amazon: i migliori smart TV da 43 e 50 pollici

Salendo di dimensione, sale anche la qualità delle immagini. A partire dai 43 pollici si cominciano a trovare pannelli con risoluzione 4K che permettono di vedere film e serie TV sulle piattaforme di video streaming con la miglior qualità possibile. E anche in questa fascia non mancano le super offerte. Si trova lo smart TV Philips da 43" con un super sconto del 45%, oppure lo smart TV Samsung con uno sconto super di 170€. Stesso discorso per il televisore LG UQ75 uscito quest’anno da 43" disponibile con uno sconto del 37%. Offerte da cogliere al volo.

Smart TV Philips 43 pollici

Smart TV Samsung 43 pollici

Smart TV LG 43UQ75006LF

Per chi, invece, vuole qualcosa in più in termini di qualità, troviamo smart TV di nuovissima generazione con tecnologia QLED. Come ad esempio il Samsung QE43Q65BA disponibile in super offerta con uno sconto del 43% e si risparmiano quasi 400€ sul prezzo di listino e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Samsung TV QE43Q65BA

Samsung TV QE43LS05TCU

Xiaomi F2 50 pollici

LG 50QNED816QA

Black Friday 2022 Amazon: i migliori smart TV da 55 pollici

Se si ha un po’ di spazio in più in casa si può osare anche con uno smart TV da 55 pollici. Con questa grandezza si trovano anche degli ottimi smart TV OLED che assicurano delle immagini con una qualità più elevata rispetto al classico OLED. Sale anche il prezzo, ma grazie agli sconti che troviamo in questo Black Friday 2022 si riescono a risparmiare cifre superiori ai 500€. E abbiamo anche la possibilità di dilazionare la spesa a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

LG 55QNED816QA

LG OLED55A26LA

Samsung TV QE55Q75BA

LG OLED55C24LA

Smart TV da 65": le migliori offerte del Black Friday 2022

Per una visione da cinema è necessario uno smart TV con grandezza da cinema. Sul mercato oramai si trovano sempre più dispositivi con una diagonale di 65" e anche più pollici. Logicamente il prezzo di questi televisori è abbastanza elevato, ma fortunatamente oggi riusciamo a risparmiare anche più di 1000€, soprattutto sui modelli premium. Amazon ha scontato anche modelli usciti lo scorso anno che sono ancora molto validi e che li troviamo veramente a prezzi d’occasione. Non approfittarne potrebbe essere un grosso errore.

Samsung TV UE65AU7190

LG 65UQ75006LF

Philips 65PUS8507

Samsung TV QE65Q75BA

Samsung TV QE75Q65BA

LG OLED77C24LA

