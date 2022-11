Amazon Black Friday, è ufficiale: ecco le date

Puntuale come ogni anno, torna il Black Friday di Amazon con una settimana (lunga!) di sconti e offerte su centinaia di migliaia di prodotti. L’iniziativa, nata negli USA come momento d’oro per fare acquisti in vista dei regali di Natale, è diventata ormai globale e si celebra da diversi anni, e con gran successo, anche in Italia. In un momento di inflazione alle stelle e conti in banca sempre più vuoti, anche a causa del caro bollette, gli sconti Amazon Black Friday sono una vera e propria boccata d’aria fresca. Ecco le date ufficiali dell’iniziativa e come funziona.

Amazon Black Friday: le date

Cominciamo con la cosa più importante: quando arriva il Black Friday di Amazon? Si parte venerdì 18 novembre e l’iniziativa dura fino a lunedì 28 novembre.

Quindi quest’anno la settimana del Black Friday dura in realtà 10 giorni, con il Black Friday che "cade" il 25 novembree il Cyber Monday che chiude l’iniziativa il 28 novembre.

Meglio per tutti, visto che ci sono più giorni per risparmiare e più offerte a disposizione per i potenziali clienti. Online, ma non solo: la novità di quest’anno è l’apertura di un Pop Up Store a Milano, la Black Friday Gallery che resterà aperta dal 22 al 25 novembre in via San Carpoforo.

Si tratta di una sorta di viaggio all’interno delle tante possibili idee regalo per il Natale, acquistabili durante il Black Friday.

Amazon Black Friday: come funziona

Quello che non cambia, quest’anno, è il meccanismo alla base del Black Friday: migliaia di offerte a tempo, a volte anche offerte lampo, su altrettanti prodotti. Ci sarà da scegliere se comprare subito, con uno sconto inferiore, o aspettare uno sconto inferiore, rischiando però che la merce finisca.

Non c’è una regola fissa: dipende molto dal tipo di prodotto e dalle disponibilità, ma probabilmente la cosa migliore è scegliere la via di mezzo, aspettando ma non troppo.

A differenza di quanto accade con Amazon Prime Day, per risparmiare durante la Black Friday non è obbligatorio essere iscritti ad Amazon Prime: gli sconti sono per tutti, ma chi è iscritto ha comunque molti vantaggi come la consegna gratuita in un giorno su migliaia di prodotti.

Da non dimenticare che, durante la Black Friday, ci saranno anche ottimi sconti in Amazon Outlet e Amazon Warehouse. La prima è la sezione outlet di Amazon, dove troviamo tantissimi prodotti nuovi invenduti a prezzi molto aggressivi, la seconda è la sezione dell’usato ricondizionato garantito per 1 anno dalla consegna.

