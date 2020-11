Amazon Black Friday, i prodotti più acquistati negli ultimi 10 anni

Il Black Friday in anticipo di Amazon sta per terminare peer lasciare posto al vero “venerdì nero” di sconti e offerte da venerdì 20 a lunedì 30 novembre. In 10 anni le abitudini dei clienti sono cambiate e il colosso dell’e-commerce lo ricorda con una lista dei prodotti più venduti nel decennio.

Agli esordi di Amazon in Italia le tre categorie più acquistate sul sito di e-commerce durante il Black Friday sono state libri, elettronica di consumo e prodotti per la casa. Al quinto compleanno del colosso di Jeff Bezos, tra i best seller sono entrati anche beni deperibili come acqua, uova, banane e latte, grazie all’introduzione della consegna in poche ore del servizio Prime Now. Negli ultimi anni anche l’acquisto di smartphone e accessori, come cover o caricatori, è aumentato sulla piattaforma di shopping, insieme ai prodotti per la cura e la bellezza della persona. Nella top 10 dei best seller Amazon ripercorre la sua storia e quella dei clienti, che scelgono ogni giorno l’e-commerce per i propri acquisti.

10 anni di Black Friday Amazon: i best seller

Nei 10 anni di Black Friday di Amazon.it la top 10 dei prodotti più acquistati vede nelle prime posizioni i libri, soprattutto per bambini e ragazzi, e l’elettronica, dagli accessori wireless a quelli per il computer. Tra il 2016 e il 2019 poi c’è stato un aumento delle vendite dei prodotti per la casa, dall’home decor ai casalinghi, e di quelli per la bellezza e la cura della persona, con l’introduzione di un’apposita sezione nel sito di Amazon.it.

Nella categoria informatica e accessori di Amazon, sono cresciute le vendite di accessori wireless e bluetooth, oltre che di mouse, tastiere e componentistica per il computer. Anche il settore di smartphone e accessori è cresciuto su Amazon.it, registrando ottime offerte soprattutto durante il periodo del Prime Day e del Black Friday.

Ecco la top 10 dei prodotti best seller del Black Friday di Amazon.it tra il 2010 e il 2019:

Libri per bambini e ragazzi; Accessori wireless; Accessori per il computer; Home Decor; Casalinghi; Illuminazione; Libri di letteratura e studi letterari; Wireless Bluetooth; Cura della persona; Memorie per computer.

Amazon Prime Now: i primi 5 anni in Italia

A partire dal 3 novembre 2015 Amazon ha lanciato anche in Italia il servizio Prime Now, in esclusiva per i clienti Amazon Prime, che grazie alle consegne super veloci in appena poche ore ha permesso un incremento delle vendite di prodotti deperibili o di uso quotidiano, come cibi, bevande e detersivi per la casa.

Il servizio arrivò prima a Milano, poi nel 2018 a Roma e infine a Torino nel 2019. I prodotti più acquistati in assoluto negli ultimi cinque anni su Prime Now in Italia sono stati, infatti, acqua, uova, banane e latte.