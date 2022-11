Amazon: come avere un buono regalo gratis

Il Black Friday, su Amazon, comincia già oggi con le prime offerte online già dalla mezzanotte di oggi. Sono migliaia e sarà difficile seguirle tutte, per questo un buon metodo è quello di usare le liste: ci serve uno smartphone nuovo ma non vogliamo comprare il primo che troviamo in sconto? Mettiamone di più in lista, potremo poi cambiare prodotto con calma.

In questo modo, tra l’altro, otterremo un piccolo sconto da Amazon: un buono regalo da 5 euro, che potremo spendere come vogliamo. Non tutti, però, possono partecipare a questa promozione: è dedicata a soli 10.000 utenti, ecco come scoprire se si è tra i selezionati e, in caso positivo, cosa fare per ottenere lo sconto.

Scopri se hai diritto ad un buono Amazon gratis

Buono Amazon gratis: a chi spetta

Chi siano i 10 mila utenti selezionati per ricevere lo sconto lo sa in realtà solo Amazon. Per sapere se siamo nella lista ci basterà visitare l’apposita pagina Web sul sito di Amazon Italia, dove potremo scoprire se siamo fortunati e come riscuotere il premio. La pagina è a questo indirizzo.

Se Amazon ci dirà che siamo idonei, allo stesso tempo ci permetterà di attivare l’offerta. A questo punto non servirà altro che creare una lista di prodotti su Amazon, inserirne almeno tre e aspettare (al massimo 3 giorni) di ricevere la comunicazione da parte di Amazon.

Una volta ricevuto il buono da 5 euro, potremo spenderlo entro un mese e per un acquisto (anche di più prodotti insieme) dal valore non inferiore a 20 euro.

Black Friday Amazon 2022: le migliori offerte di oggi

Come creare una lista Amazon

Il motivo principale per cui Amazon ha deciso di creare le liste è quello di permettere a più persone di comprare insieme una certa quantità di articoli, senza però comprarli due volte inutilmente.

Ormai sono dei grandi classici la lista nozze su Amazon, come anche la lista nascita, ma possiamo creare liste d’acquisto quando vogliamo e col nome che preferiamo.

Per farlo basta aprire la scheda di un prodotto e poi, nella colonna a destra, fare click su Aggiungi alla Lista > + crea una Lista. A questo punto dovremo scegliere un nome per la lista e confermarne la creazione. Il prodotto selezionato sarà stato già inserito nella lista. Potremo aggiungerne altri: ci basterà aprire la scheda del prodotto e poi fare click su Aggiungi alla Lista > Nome Lista.

Andando su "Account e liste" e poi su Ordini e preferenze di acquisto > Liste potremo trovare l’elenco delle nostre liste e modificare le impostazioni di ognuna di esse. Soprattutto potremo decidere se la lista debba essere privata, pubblica (visibile a tutti) o condivisa (con contatti specifici). Molto importante: potremo anche scegliere se mantenere nella lista gli articoli dopo l’acquisto oppure rimuoverli, per evitare doppioni.