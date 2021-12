Amazon Echo 4 è a metà prezzo (e la lampada smart è gratis)

Tra i vari regali di Natale 2021 per i bambini c’è anche quello smart di Amazon: una nuova skill che ci permette di chiamare Babbo Natale con lo smart speaker e fargli domande o farci raccontare storie. Serve, però, uno smart speaker compatibile con Alexa come quelli della gamma Amazon Echo.

Durante il Black Friday sono andati a ruba, tanto che Amazon, dopo appena tre giorni durante i quali alcuni modelli erano tornati a prezzo pieno, ha ripreso a venderli a prezzo scontato. Ma non solo, perché oltre allo sconto, c’è anche un omaggio (ovviamente smart): una lampada intelligente Philips Hue attacco grande (E27) che può essere montata su qualsiasi portalampada tradizionale di questa misura e può darci un primo assaggio di domotica, se siamo ancora all’oscuro delle possibilità della smart home. Lo smart speaker oggi in sconto è l’Amazon Echo di quarta generazione, cioè l’ultimo e più recente.

Amazon Echo 4 e Philips Hue: cosa possono fare

Amazon Echo di quarta generazione è lo smart speaker per eccellenza per chi ha intenzione di entrare nell’ecosistema smart di Amazon, governato dall’assistente vocale Alexa. Dal design minimal e discreto, disponibile in tre colori (ceruleo, antracite e bianco ghiaccio), ha una forma sferica con i pulsanti fisici in cima.

Tra i pulsanti c’è anche quello per disattivare il microfono, affinché il dispositivo non resti in ascolto in attesa di un comando o della rilevazione di un suono di attivazione, come quello dell’acqua che scorre o di un elettrodomestico che ha finito di lavorare (due novità appena annunciate negli Stati Uniti e in arrivo anche in Italia).

Lo smart speaker di Amazon ha una buona resa audio e lo possiamo usare per ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer o altri servizi musicali ai quali siamo abbonati, oppure stazioni radio, podcast e audiolibri Audible. Insomma, la scelta è vastissima e, nel caso di Amazon Music, anche economica: è incluso nell’abbonamento Amazon Prime.

Se abbinato alle lampadine smart, come la Philips Hue, lo smart speaker è utilissimo per accendere e spegnere la luce a comando (vocale), ad un determinato orario, seguendo una routine. Nel caso di luci multicolore, come la Philips Hue, è anche possibile impostare degli scenari da attivare a comando, ad orario o insieme ad altri dispositivi.

Sarà possibile, così, creare un’ambientazione luminosa perfetta per vedere la TV, oppure una per lavorare o per leggere sul divano.

Amazon Echo 4 e Philips Hue: l’offerta di Natale

Amazon Echo 4 ha un prezzo di listino di 99,99 euro, mentre Philips Hue E27 da 15,5W (equivalente ad una lampadina tradizionale da 100W), costa 24,99 euro.

L’offerta attuale è un ottimo regalo di Natale per la casa: Amazon Echo Show costa 49,99 euro (-50 euro, -50%) e la lampadina smart è in omaggio.

Amazon Echo 4 quarta generazione – Pacchetto con lampada smart Philips Hue in omaggio