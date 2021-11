Amazon Echo 4 ora costa pochissimo: smart home per tutti

Amazon Echo di quarta generazione è il più recente smart speaker di Amazon e rappresenta la porta d’ingresso ideale nel mondo della smart home comandata da Alexa: offre un audio di buona qualità per ascoltare la musica in streaming e tramite esso è possibile comandare anche altri dispositivi smart presenti in casa.

Tra le cose che può fare, ad esempio, c’è quella (comodissima) di mandare la stessa musica su tutti gli altoparlanti connessi che abbiamo in casa. Basta così dire “Alexa, metti la musica dappertutto" e tutti gli speaker dell’abitazione inizieranno a suonare lo stesso brano, all’unisono. I singoli dispositivi smart, tra l’altro, vengono rintracciati direttamente dallo smart speaker e questo semplifica molto l’installazione iniziale dei device nella casa intelligente. E’ chiaro, quindi, il perché Amazon proponga l’Echo di quarta generazione come hub ideale per la smart home con Alexa, ed è anche abbastanza comprensibile che il prezzo di questo smart speaker non sia bassissimo: 99,99 euro. Adesso, però, in vista del Black Friday del 26 novembre Amazon Echo di quarta generazione è già in fortissimo sconto.

Amazon Echo 4: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista hardware Amazon Echo 4 sta esattamente nel mezzo tra Amazon Echo Dot di quarta generazione e l’ultimo Amazon Echo Studio. Echo Dot è il dispositivo di accesso, il più economico della gamma, Echo Studio è dedicato a chi cerca la massima qualità audio ed Echo 4 è il classico dispositivo buono per tutti.

La musica si sente infatti abbastanza bene, grazie al woofer da 76 millimetri, per i bassi, e ai due tweeter da 20 millimetri, per i medi e gli alti. Lo speaker è anche dotato di entrata e uscita audio AUX ed è compatibile con Dolby Audio (Echo Studio anche con Dolby Atmos).

Oltre che con i comandi vocali, Echo 4 può essere gestito anche con i tasti fisici presenti sulla sua sommità: pulsante Azione (per inviare un comando, a microfoni spenti), volume su/giù e microfono on/off.

Amazon Echo 4: l’offerta

Come già accennato, il prezzo di listino di Amazon Echo di quarta generazione è di 99,99 euro. Con il Black Friday anticipato attualmente in corso su Amazon, però, il prezzo scende di moltissimo e ora costa 59,99 euro (-40 euro, -40%). Ad un prezzo così la smart home è proprio per tutti.

P.S. Amazon Echo 4 è ancor più bello da usare se abbiamo un abbonamento ad Amazon Music Unlimited, che ci permette di ascoltare ben 70 milioni di canzoni.

