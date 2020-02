Amazon Echo Auto, a cosa serve e cosa è

13 Febbraio 2020 - Al CES 2020 che si è svolto a Las Vegas a inizio gennaio Amazon ha presentato un nuovo prodotto della sua famiglia Echo: si tratta di Amazon Echo Auto e, come è facile capire dal nome, è una versione dello smart speaker Echo studiata appositamente per l’utilizzo in automobile.

Amazon Echo Auto, quindi, porta tutto l’universo dell’assistente vocale Amazon Alexa anche sulle auto non smart, che non sarebbero altrimenti compatibili. Si tratta di un piccolo box grande 8,5 per 4,7 centimetri, con uno spessore di soli 1,3 centimetri, da agganciare alle bocchette di areazione del condizionatore nella parte anteriore dell’auto. In questa posizione, infatti, Echo Auto può ascoltare al meglio i nostri comandi vocali grazie a ben 8 microfoni incorporati. Sul dispositivo ci sono anche una barra luminosa e due pulsanti: uno chiamato “Action“, che va usato per la configurazione e per altri scopi specifici, e l’altro per disattivare i microfoni.

Come installare Amazon Echo Auto

L’installazione di Amazon Echo Auto è relativamente semplice: si collega all’auto tramite l’ingresso audio Aux o tramite connessione Bluetooth, mentre comunica con il nostro smartphone tramite Bluetooth. L’alimentazione del dispositivo avviene tramite la porta micro USB o tramite l’accendisigari. Il dispositivo non ha alcuna connettività autonoma: si connette a Internet tramite il piano dati del cellulare che gli colleghiamo via Bluetooth. Il setup del dispositivo avviene tramite l’app di Alexa, da installare sullo stesso smartphone.

Come funziona Amazon Echo Auto

Una volta effettuata l’installazione e la prima configurazione di Amazon Echo Auto possiamo usarlo per interrogare Alexa mentre guidiamo. Echo Auto si collega all’assistente vocale tramite l’app Alexa del telefono e riproduce le risposte attraverso gli altoparlanti dell’auto. Ogni volta che avviamo l’auto dobbiamo quindi assicurarci che il volume del telefono sia abbastanza alto o non sentiremo nulla, come dobbiamo anche impostare l’autoradio sull’ingresso corretto (a seconda della configurazione: Aux o Bluetooth). A questo punto possiamo semplicemente pronunciare “Alexa” e iniziare a usare l’assistente. In questo modo, giusto per fare un esempio, potremo accendere le luci di casa dall’auto o attivare e disattivare qualunque altro device compatibile con Alexa che abbiamo già acquistato e configurato.

Amazon Echo Auto: pregi e difetti

È chiaro che, dovendo tenere l’impianto stereo dell’auto sull’ingresso Aux o Bluetooth, non potremo usare contemporaneamente Amazon Echo Auto e la normale radio o altre fonti audio. E questo è il limite più grosso di questo prodotto. Tuttavia, poiché è possibile potenziare Echo Auto con tutte le “Skill” di Alexa potremo usarlo per riprodurre Amazon Music, Spotify, Apple Music e tutti gli altri servizi simili. Ma per farlo consumeremo i dati del nostro piano telefonico. E questo è il secondo grande limite di Amazon Echo Auto.