Amazon Echo Buds 2: crolla il prezzo con l'offerta e lo sconto

Gli auricolari in-ear, cioè con gommino per isolare l’orecchio dall’esterno, sono tra i dispositivi più venduti su Amazon anche perché ce ne sono decine, a tutti i prezzi. Ma non tutti gli auricolari si equivalgono, soprattutto quando si tratta di qualità audio delle chiamate : se non hanno un buon sistema di microfoni e di riduzione attiva del rumore ambientale è molto difficile ascoltare e farsi ascoltare.

Gli Amazon Echo Buds 2, la seconda generazione degli auricolari prodotti da Amazon, sono un’ottima scelta grazie all’ANC, la cancellazione attiva del rumore, con 3 microfoni. Inoltre, grazie alla compatibilità nativa con Amazon Alexa, è possibile interagire con l’assistente vocale in maniera eccellente. Infine, gli auricolari Echo Buds 2 sono in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile. E’ il momento di cambiare cuffiette.

Auricolari Amazon Echo Buds 2 – Custodia di ricarica con cavo

Amazon Echo Buds 2: caratteristiche tecniche

Gli Amazon Echo Buds 2 sono auricolari true wireless di tipo in-ear, cioè dotati di gommino che si inserisce nel canale auricolare per tapparlo e isolarlo dall’esterno. Si tratta del design tipico di questo tipo di prodotti: non tutti lo gradiscono, ma è la scelta migliore per ottenere una perfetta cancellazione del rumore.

Ogni auricolare ha un driver dinamico da 5,7 mm e 3 microfoni: due esterni, per captare la nostra voce o il rumore ambientale, e uno interno, per ottimizzare la riproduzione audio all’interno del nostro orecchio. Ogni auricolare pesa 5,7 grammi mentre la custodia con ricarica cablata pesa 44,4 grammi.

Il grande vantaggio proposto dagli auricolari Amazon Echo Buds 2 è ovviamente la connessione all’intero ecosistema Amazon e l’integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa che può essere gestita anche da app. Resta comunque possibile usare anche altri assistenti vocali, come Google Assistant e Apple Siri.

C’è la certificazione IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, come anche una buona quantità di sensori: accelerometro, prossimità, touch e hall per la custodia.

La batteria, secondo le specifiche di Amazon, assicura un’autonomia di 5 ore con ANC (15 ore con la ricarica della custodia) e 6,5 ore senza ANC (19 ore con custodia), inoltre bastano 15 minuti di carica cablata per ottenere 2 ore di ascolto.

Amazon Echo Buds 2: l’offerta Amazon

Gli auricolari Amazon Echo Buds di seconda generazione hanno un prezzo di listino di 119,99 euro, in linea con la scheda tecnica e con l’offerta dei migliori concorrenti. Ma con lo sconto messo a disposizione da Amazon le cose cambiano e questi dispositivi diventano molto più vantaggiosi rispetto ad altri: gli Amazon Echo Buds 2 oggi costano solo 74,99 euro (-38%, -45 euro), una fantastica opportunità per chi è alla ricerca di un paio di ottime cuffiette ma non vuole, o non può, spendere molto.

