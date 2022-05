Amazon Echo Dot a metà prezzo: ecco l'offerta

Amazon Echo Dot di quarta generazione è il piccolo di casa Amazon: uno smart speaker che occupa poco spazio ma che offre una buona qualità audio, migliore di quella del modello di terza generazione e con la funzione di risparmio energetico, che l’Echo Dot 3 non ha.

Per iniziare a creare una smart home basata sull’assistente vocale Amazon Alexa, l’Echo Dot 4 è probabilmente la scelta migliore. Quasi tutti, infatti, iniziano comprandone uno e poi, se si trovano bene, acquistano modelli Echo superiori e usano il Dot 4 in stanze meno frequentate. In questo modo, con due smart speaker Amazon nella stessa casa, è anche possibile usare i dispositivi come interfono tra una stanza e l’altra. Rispetto all’Echo Dot 3 (che è ancora in vendita) il 4 è più caro, ma adesso è in offerta con uno sconto fortissimo che taglia il prezzo esattamente a metà: -50%.

Amazon Echo Dot 4: caratteristiche tecniche

Amazon Eco Dot 4 si riconosce dal 3 per la forma sferica, che gli permette anche di produrre un audio migliore (è anche compatibile con l’audio HD). Lo potremo quindi usare anche per ascoltare musica e canzoni da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer o altri servizi musicali, chiedendogli di cambiare traccia o alzare e abbassare il volume tramite i comandi vocali.

Potremo poi connettere tutti i dispositivi smart compatibili con Amazon Alexa, per comandarli con la voce: dalle lampadine smart alle prese intelligenti, grazie ad Echo Dot 4 avremo un primo assaggio di domotica che, molto probabilmente, ci spingerà ad approfondire l’argomento con ulteriori acquisti.

Potremo poi chiedergli di dirci le ultime notizie, il meteo, il traffico, ma anche gli appuntamenti presenti nel nostro calendario. Infine, potremo anche potenziarlo in mille modi diversi grazie alle skill di Alexa: ce ne sono centinaia, anche in Italiano e alcune sono molto utili.

Amazon Echo Dot 4 a metà prezzo

Il prezzo di listino di Amazon Echo Dot 4 è accessibile, ma non bassissimo: costa infatti 59,99 euro. Adesso, però, Amazon vende questo smart speaker ad un prezzo estremamente più basso, esattamente la metà: 29,99 euro (-30 euro, -50%). E’ il momento di rendere smart la propria casa.

Amazon Echo Dot – Quarta generazione