Amazon Echo Dot è a prezzo da Black Friday: -60%

Sono la base di ogni smart home e non possono mancare in salotto o in cucina se vogliamo interpellare gli assistenti vocali: sono gli smart speaker, quei piccoli altoparlanti con microfono ai quali indirizziamo i nostri comandi, in attesa di risposta.

Amazon ne ha un’intera gamma, composta da modelli di varie generazioni. Si parte da Echo Dot, il più piccolo ed economico di tutti che, al momento, è sul mercato in due versioni: Echo Dot di quarta generazione, uscito nel 2020, ed Echo Dot di terza generazione, uscito nel 2018, entrambi arrivati in Italia pochi mesi dopo il lancio in America. Quindi Amazon vende ancora l’Echo Dot di qualche anno fa, e non a torto: gran parte delle funzioni di Echo Dot 4 sono disponibili anche su Echo Dot 3, che ha però una qualità audio più bassa rispetto al modello più recente. Ma per rendere smart la casa poco cambia e Echo Dot 3 va più che bene, specialmente adesso che è quasi regalato.

Amazon Echo Dot 3: caratteristiche tecniche

Amazon Echo Dot di terza generazione è uno smart speaker di piccole dimensioni, che occupa pochissimo spazio. Possiamo usarlo per ascoltare brani in streaming (sono supportati Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn) o podcast e audiolibri (con Audible).

Possiamo usarlo per fare domande ad Alexa e ottenere le risposte, impostare timer e sveglie, sentire le notizie principali o chiedere informazioni meteo. Poi possiamo usarlo anche per comandare i dispositivi smart presenti in casa, come le lampadine o il termostato.

Con la funzione Drop In possiamo chiamare un altro dispositivo Echo presente in un’altra stanza, o mandare messaggi, senza dover usare le mani (comodissimo quando si sta cucinando). Poi, come tutti i dispositivi Amazon, può essere potenziato all’infinito con le Skill di Alexa: ce ne sono migliaia, moltissime anche in Italiano.

Amazon Echo Dot 3: oggi costa pochissimo

I dispositivi Amazon vanno periodicamente in sconto e, ultimamente, è più facile trovarli in offerta che a prezzo pieno. Ma stavolta l’offerta è di quelle da ricordare: Amazon Echo Dot di terza generazione scende da 49,99 euro a 19,99 euro (-30 euro, -60%). Si tratta dello stesso prezzo dell’ultimo Black Friday.