Amazon Echo Dot al minimo storico: sconto del 60% per il Black Friday 2021

La domotica e l’automazione giocano ormai un ruolo sempre più importante all’interno delle mura domestiche. Il numero di italiani che acquista dispositivi per la casa smart cresce di anno in anno e, secondo il primo rapporto Smart Home – internet of things nelle case italiane del Centro Studi Tim, il valore del mercato è destinato a superare 1 miliardo di euro entro il 2023.

In questo panorama, il ruolo giocato dagli smart speaker è fondamentale. Oltre a darci informazioni di ogni genere sugli argomenti più disparati o riprodurre la nostra musica preferita da servizi come Amazon Music Unlimeted, gli altoparlanti intelligenti permettono di controllare agevolmente tutti i dispositivi “intelligenti" installati in casa. Con un comando vocale, ad esempio, sarà possibile comunicare con il termostato smart e impostare la temperatura ideale in casa; accendere o spegnere le luci dentro e fuori casa; controllare le telecamere IP di sicurezza e molto altro ancora.

Chiunque voglia iniziare a creare la propria smart home, dunque, non può farsi sfuggire l’Amazon Echo Dot di terza generazione in offerta per l’early Black Friday 2021 del gigante dell’e-commerce. Disponibile al prezzo più basso di sempre (sconto del 60% sul listino), il più piccolo degli smart speaker di Amazon è il tassello fondamentale per la casa domotica dei vostri sogni.

Amazon Echo Dot terza generazione: caratteristiche e funzionalità

Piccolo e compatto, l’Echo Dot è progettato per essere “invisibile" all’interno della propria abitazione. Può essere facilmente installato in qualunque stanza senza che si sia costretti a rivoluzionare la disposizione di mobilio o suppellettili: tutto quello che serve è un po’ di spazio su un mobile e una presa della corrente a cui collegarlo. Dopo aver completato il processo di configurazione dall’app, l’Echo Dot di terza generazione sarà pronto per essere utilizzato: chiamando in causa Alexa sarà possibile ricevere informazioni su ogni argomento, ascoltare le ultime notizie e le previsioni meteo o collegarsi alla propria stazione radio preferita.

Non solo: l’Echo Dot di terza generazione è anche compatibile con i principali servizi di streaming audio e sincronizzabile con moltissimi dispositivi della smart home. Come detto, con un comando vocale si potrà impostare la temperatura in casa, avviare l’aspirapolvere robot e controllare a distanza (anche fuori casa) decine di device della casa domotica. Infine, grazie ad Alexa e altri applicativi per chiamate web, sarà possibile effettuare telefonate online o chiamare i contatti della nostra rubrica, comunicare tra stanza e stanza e molto altro ancora.

Amazon Echo Dot in offerta per il Black Friday 2021: prezzo e sconto

Tra le offerte top dell’early Black Friday 2021 di Amazon, l’Echo Dot di terza generazione è disponibile con uno sconto del 60% sul prezzo di listino. Anziché 49,99 euro, infatti, sarà possibile portare a casa lo smart speaker di Amazon a soli 19,99 euro, il prezzo più basso di sempre. A questo, poi, si aggiunge la possibilità di pagarlo in 5 rate senza interessi e senza costi di pratica direttamente con Amazon: tutto quello che dovrete fare sarà selezionare la modalità di pagamento rateale in fase di acquisto e pagare la prima delle cinque tranche al momento della spedizione.

Amazon Echo Dot 3^ generazione

