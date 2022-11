Amazon: la smart home ora costa meno della metà

La domotica non è solo la moda del momento: è un nuovo modo di vivere la casa, gestire i sempre più numerosi dispositivi elettronici presenti nell’abitazione e, perché no, anche risparmiare energia elettrica. Ad esempio con le prese smart, collegate ad uno smart speaker. Il costo iniziale può essere elevato, ma Amazon in fatto di smart home ha sempre la risposta giusta: in questo momento, infatti, vende un ottimo kit di partenza per la domotica formato da ben 2 smart display Echo Show 5 e una presa elettrica smart di Meross. E li vende con uno sconto eccezionale.

Kit di 2 Amazon Echo Show 5 con presa intelligente Meross

Echo Show 5: caratteristiche tecniche

Amazon Echo Show 5 di seconda generazione è stato portato sul mercato nel 2021 e ha un display da 5 pollici, sulla parte anteriore è collocata una fotocamera da 2 MP dotata di copritelecamera, così come è disponibile il pulsante per spegnere i microfoni a tutto vantaggio di quanti desiderano tutelare la propria privacy.

E’ possibile usare il dispositivo come videocamera di sicurezza, tramite l’app di Alexa, ma anche per fare videochiamate o vedere serie TV in streaming da Amazon Prime e altre piattaforme di streaming (adesempio mentre cuciniamo, se lo teniamo in cucina). E’ anche possibile usare Amazon Echo Show 5 come cornice digitale per le foto preferite.

Ovviamente Amazon Echo 5, avendo Alexa integrato, risponde a ogni domanda o richiesta, come impostare il calendario degli appuntamenti, la sveglia, i timer e tanto altro. Le skill di Alexa, inoltre, sono disponibili anche su questo dispositivo che potrà, così, eseguire moltissimi altri compiti.

L’accoppiata di due dispositivi Amazon Echo Show 5 di seconda generazione è utile a creare già una piccola rete domestica di domotica in due stanze e con la presa di corrente smart Meross potremo accendere e spegnere da remoto il dispositivo collegato, oppure impostare degli orari di accensione e spegnimento automatici.

Echo Show 5: l’offerta Amazon

L’offerta Amazon in corso propone ben 2 Amazon Echo 5 abbinati alla presa smart Meross. Ogni dispositivo Amazon Echo 5 di seconda generazione ha un prezzo di listino di 72,99 euro mentre la presa smart con app Meross costa 8,92 euro.

Il prezzo del bundle completo è di 189,97 euro ma che grazie all’offerta crolla 73,98 euro (-61%, -91,98 euro). Se volete rendere smart la vostra abitazione, allora dovreste partire da questo kit.

