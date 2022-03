Amazon eero, il router WiFi che ti fa navigare alla massima velocità è in super offerta

Navigare alla massima velocità in ogni stanza della propria abitazione è molto complicato. Le pareti, i muri e i vari ostacoli presenti in casa bloccano il segnale del Wi-Fi e più ci si allontana dal modem/router, maggiore è la probabilità che il segnale non arrivi o sia molto debole. Per questo motivo in molti utilizzano un extender, cioè un dispositivo che migliora la qualità del Wi-Fi e anche l’estensione del segnale. Esistono però dei dispositivi “all-in-one" che permettono di navigare alla massima velocità, anche se si è lontani dal modem. Uno di questo è il router mesh Wi-Fi eero, azienda di proprietà di Amazon, che oggi troviamo anche in super offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 59€, il più basso di sempre, grazie a uno sconto del 25%.

eero è un router Wi-Fi mesh dalle dimensioni molto compatte e che si collega facilmente al modem (è compatibile con tutti i provider di servizi Internet presenti in Italia). Amazon ha realizzato diverse versioni del suo router Wi-Fi: oltre al modello eero, c’è anche eero 6 (integra l’hub per la casa intelligente Zigbee e supporta il Wi-Fi 6 fino a una velocità di 900 Mbps) e eero Pro (che copre una superficie di 160 metri quadrati). E oggi li troviamo tutti in offerta su Amazon, quindi si può scegliere quello che meglio si adatta alla propria situazione.

Router Wi-Fi eero di Amazon: la scheda tecnica e come funziona

Uno dei segreti (non tanto segreti) per avere una rete Wi-Fi stabile in tutta l’abitazione è avere un buon router. E tra i migliori in circolazione c’è il router Wi-FI mesh eero di Amazon. Come abbiamo detto, si tratta di un router che è compatibile e si collega con tutti i modem degli internet provider presenti in Italia. La configurazione è molto semplice e avviene tramite l’app eero dello smartphone che permette anche di gestire la rete da remoto.

Il router Wi-Fi mesh eero è un compagno fondamentale per tutti coloro che hanno un’abitazione abbastanza grande (copre in totale una superficie di 140 metri quadrati, che aumentano a 160 con la versione eero Pro) e che hanno bisogno di una rete stabile in ogni stanza. Grazie al router eero è possibile vedere contenuti in streaming o giocare online anche se si è molto lontani dal dispositivo, senza problemi di buffering o di lag. Inoltre, è il router perfetto per coloro che vogliono trasformare la propria abitazione in una smart home, grazie alla compatibilità con Alexa e alla possibilità di collegare tantissimi dispositivi (fino a un massimo di 75 per il modello eero 6). Infine, la tecnologia TrueMesh di eero indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni.

Router Wi-Fi eero di Amazon in offerta: prezzo e sconto

Una super offerta da non farsi sfuggire. Oggi troviamo i router eero di Amazon al minimo storico con sconti che arrivano fino al 30%. Il modello base è in offerta a un prezzo di 59€, ben il 25% in meno rispetto a quello di listino. La versione eero 6 è disponibile su Amazon cin uno sconto del 30% a 104€ (risparmi 45€), mentre eero Pro è in offerta a 97€, il 30% in meno rispetto a quello di listino. Per questo modello c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Tutti i dispositivi vengono consegnati nel giro di un paio di giorni e c’è la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni. Se volete potenziare la vostra rete Internet casalinga, questa è un’offerta da non farsi sfuggire.

