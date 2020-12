Le Offerte di Natale di Amazon proseguono e consentono di trovare dei regali perfetti a prezzi davvero lowcost. Per chi cerca il prezzo bomba, non c’è da lasciarsi scappare Amazon Fire TV Stick Lite ad appena 19 euro, con la certezza di fare un regalo gradito.

Ma che cos’è il Fire TV Stick e perché potrebbe essere un dono gradito praticamente da chiunque? E’ facile: il dispositivo di Amazon da collegare a un televisore o un monitor che siano dotati di ingresso HDMI li trasforma in un vero e proprio sistema di intrattenimento multimediale. Inserendo e installando facilmente il Fire TV Stick Lite di Amazon, gli utenti potranno guardare tutti i loro programmi e contenuti preferiti in streaming sulle principali piattaforme come Netflix, RaiPlay, Disney+, DANZ e anche YouTube. Inoltre, con il Fire TV Stick Lite si potrà navigare in internet e scaricare applicazioni e videogiochi.

Amazon Fire TV Stick Lite: cos’è e a cosa serve

Il Fire TV Stick Lite di Amazon è un lettore multimediale di piccole dimensioni che se collegato a televisore o monitor consente di vedere i contenuti in streaming. Il Fire TV Stick Lite è una versione più leggera ed economica del primo Fire TV Stick di Amazon, è dotato di telecomando con comando vocale Alexa e quindi potrà essere utilizzando sfruttando la propria voce.

Nonostante sia la versione “Lite” garantisce uno streaming rapido e senza interruzioni in risoluzione Full HD. La differenza con la versione “standard” è nel telecomando, che non è dotato di comandi per regolare il volume, spegnere e accendere i dispositivi compatibili. Inoltre, non supporta il formato audio Dolby Atmos. Si potranno comunque guardare in streaming le principali piattaforme: da Disney+ e Netflix a YouTube e DAZN, e ovviamente Prime Video se si sottoscrive un abbonamento Prime.

Amazon Fire TV Stick Lite: come funziona

Utilizzare la Fire TV Stick Lite di Amazon è molto semplice. Sarà sufficiente inserire il dispositivo nella porta di ingresso HDTV del televisore oppure utilizzando la prolunga HDMI inclusa nella confezione per effettuare il collegamento. Poi bisognerà collegare il lettore digitale a una presa di corrente, la Fire TV Stick Lite a una rete Wi-Fi e poi accedere al proprio account Amazon.

Il gioco è fatto: in pochi passaggi sarà possibile iniziare a vedere direttamente sulla propria TV i migliori programmi e contenuti di streaming, ovunque si desidera, anche in vacanza. Inoltre, a partire dal 2021 sarà possibile vedere su Fire TV anche i titoli del catalogo NOW TV, grazie al nuovo accordo tra Sky e Amazon.

