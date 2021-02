Amazon Gaming Week, una settimana di offerte speciali pensate per i gamer

Gli appassionati al mondo del gaming potranno trovare offerte e sconti speciali sui loro prodotti preferiti in vendita su Amazon per una intera settimana. L’Amazon Gaming Week del 2021 è iniziata e sarà possibile acquistare prodotti in promozione: mouse, tastiere, gamepad, cuffie e componenti hardware a prezzi scontati.

I migliori marchi dedicati ai gamer tra cui Logitech, Corsair, Fritz!, Trust e Razer offrono agli utenti che acquistato su Amazon una selezione di prodotti a prezzi speciali dal 15 al 21 febbraio 2021. Approfittando delle offerte dell’Amazon Gaming Week, i gamer potranno acquistare modem router per navigare ad alta velocità, o ancora mouse ergonomici e tastiere retroilluminate. Non mancano le cuffie, con o senza microfono, con una qualità audio per garantire ottime prestazioni anche a chi gioca in streaming. Ecco alcuni dei migliori prodotti da acquistare durante la settimana di Amazon dedicata ai gamer.

Approfitta degli sconti imperdibili dell’Amazon Gaming Week subito

Amazon Gaming Week: mouse ergonomici

Tra i prodotti da non perdere durante l’Amazon Gaming Week c’è una selezione di mouse ergonomici e retroilluminati da gamer dei migliori brand. Gli sconti partono dal 10% e arrivano fino al 45% per alcuni dei prodotti e ogni store online dei brand su Amazon mostra la sua selezione dedicata all’iniziativa.

Per chi cerca un mouse ergonomico, con trasmissione ad alta velocità e bassa latenza per prestazioni ottimali, ci sono le proposte di Razer, Logitech, Corsair e Trust. La scelta tra i mouse più leggeri e con maggiore autonomia è vasta, si potrà optare per un dispositivo con cavo o wireless, o anche verticale, e tutti i brand assicurano un ottimale tracciamento del movimento. Ecco una selezione dei migliori:

Amazon Gaming Week: tastiere e gamepad

Non mancano poi le tastiere da gaming, ovviamente dotate di sistema di retroilluminazione, tra gli sconti imperdibili dell’Amazon Gaming Week. Si potrà scegliere tra le migliori tastiere della Corsair e della Razer, i comandi della Logitech come il volante da corsa o la leva di cambio, e ancora i gamepad in sconto della Trust per PC. Ecco la nostra selezione:

Amazon Gaming Week: cuffie da gamer per esperienze immersive

L’esperienza di gioco è importante e passa anche dall’utilizzo di cuffie, con o senza microfono, che possano offrire il massimo delle prestazioni audio. Le cuffie dei migliori brand in offerta per l’Amazon Gaming Week garantiscono una percezione chiara del suono, un design ergonomico per risultare comode anche dopo ore di gioco e sistemi di controllo del volume e del microfono facili da utilizzare.