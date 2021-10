Amazon ha un fanshop per ogni squadra di serie A e B: come funziona

Amazon ha una sezione del proprio portale dedicata ai fan dello sport più seguito al mondo, nonché il più amato d’Italia. Si chiama Fanshop e consente di tenere sotto controllo il merchandising di centinaia di squadre di calcio nazionali e internazionali, e perché no, anche di supportarle con i propri acquisti.

La sezione è interessante per gli amanti del pallone: consente infatti attraverso una pagina dedicata di gestire con pochi passaggi il proprio profilo da tifoso. A dire il vero, Fanshop di Amazon, permette pure di “seguire" diversi club di basket e di acquistare i prodotti ufficiali delle squadre più seguite al mondo. Una volta selezionata la propria squadra del cuore (o le proprie squadre, se si vuole tenerne d’occhio più d’una), Amazon si occuperà di selezionare i migliori articoli, dalle classiche maglie ufficiali ai capi di abbigliamento degli sponsor tecnici o prodotti su licenza passando per gli oggetti di qualsiasi tipo, come tazze, borracce o cuffie.

Come “cucirsi" addosso il Fanshop di Amazon

Il funzionamento di Fanshop di Amazon è piuttosto semplice. Se ci si reca per la prima volta sulla pagina dedicata, immagini e animazioni piuttosto esplicative guidano l’utente attraverso la configurazione della “pagina fan". I passaggi propongono di selezionare dapprima la squadra o le squadre preferite, qualora se ne volesse seguire più di una.

La scelta è davvero vastissima: ci sono i team italiani che militano in Serie A, B e C, quindi dai club più grandi come Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Roma, Lazio o Napoli, passando per le società di Serie B e di Serie C. Ma non è finita qui, perché ci sono i club spagnoli, inglesi, tedeschi, francesi e del resto del mondo, e persino le nazionali di calcio. In più, come detto in precedenza, Fanshop di Amazon permette di seguire anche diverse squadre di basket italiano, spagnolo, francese, tedesco o di altre nazioni europee.

Una volta terminata la scelta, nella pagina successiva Amazon mostra tutti gli articoli presenti sull’e commerce relativi al club o ai club selezionati in precedenza, e di tanto in tanto all’interno dell’elenco Amazon propone pure l’acquisto di snack e bevande per godersi le partite al meglio. Insomma, Amazon Fanshop ha le fattezze del negozio virtuale perfetto per chi ama lo sport.

Le categorie presenti in Amazon Fanshop

Inoltre Amazon ha pensato a diverse categorie per rendere l’esperienza d’acquisto razionale ma allo stesso tempo completa:

Accessori

Donna

Uomo

Ragazza

Ragazzo

Bambini

Infine vale la pena di sottolineare che è possibile variare in qualsiasi momento la squadra o le squadre selezionate al momento della configurazione del Fanshop Amazon attraverso il pulsante gestire sulla sinistra dell’elenco.

Scopri il Fanshop della tua squadra del cuore su Amazon