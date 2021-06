Amazon Kindle Unlimited: con il Prime Day, 3 mesi di e-book gratis

Un’offerta per il Prime Day che dura molto più del Prime Day. È l’iniziativa di Amazon che riguarda Kindle Unlimited, il servizio del gigante di Jeff Bezos che mette a disposizione di tutti i lettori, occasionali e accaniti, accesso illimitato ad un catalogo da oltre un milione di e-book da qualsiasi dispositivo.

Per utilizzare Kindle Unlimited non è necessario avere quindi un Amazon Kindle, il celebre e-book reader targato Amazon. Del resto l’app Kindle è disponibile gratuitamente da tempo per smartphone e tablet Android e iOS, e alla libreria virtuale si può accedere comodamente anche da PC, notebook e qualsiasi altro dispositivo con un browser web. Un catalogo da oltre un milione di titoli è difficile da rappresentare in poche righe, ma tra gli altri c’è l’intera serie di Harry Potter, ci sono libri satirici, per bambini, drammatici, gialli e thriller, romanzi e libri anche per i più piccini.

I vantaggi degli e-book illimitati

Gli e-book non hanno e non avranno mai il fascino della carta stampata, è innegabile. L’odore di un libro non ha eguali, come quella sensazione indescrivibile di tenere una pagina tra i polpastrelli o di sfogliarne diverse in rapida sequenza alla ricerca del segnalibro. Un e-book implica una rinuncia a tutto questo.

Ma sono altrettanto innegabili i vantaggi di un libro digitale rispetto ad uno tradizionale. Su tutti la flessibilità: in un dispositivo piccolo come un Kindle o in un altro che in genere si tiene sempre con sé come lo smartphone, possono essere custoditi migliaia di libri di vario genere, con il vantaggio indiscutibile di poter divorare parole su parole dovunque ed in qualsiasi momento.

In vista dell’estate, con le vacanze in arrivo e le lunghe giornate al mare o i trasferimenti da una città all’altra, le letture illimitate di un abbonamento a Kindle Unlimited possono trasformare in un piacere dei momenti altrimenti noiosi e non interessanti.

L’offerta su Kindle Unlimited per il Prime Day

E all’offerta messa a punto da Amazon in occasione del Prime Day è difficile voltare le spalle. Il gigante dell’e-commerce offre l’occasione ideale per cambiare volto all’estate: tre mesi di Kindle Unlimited a zero euro, o gratis se preferite.

L’offerta è valida per i clienti Amazon Prime idonei che aderiranno alla promozione entro il 22 giugno 2021, ed al termine del periodo promozionale di tre mesi prevede il rinnovo automatico a 9,99 euro che tuttavia può essere disabilitato in ogni momento, anche un attimo dopo l’adesione.

Ecco una parte delle note informative distribuite da Amazon sulla pagina dedicata all’iniziativa:

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale.

I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

Abbonati a Kindle Unlimite e usufruisci dei primi 3 mesi gratis