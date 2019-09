Amazon lancia la nuova famiglia di Echo: le caratteristiche

26 Settembre 2019 - Amazon rinnova completamente la gamma di smart speaker Echo e annuncia alcune migliorie al suo assistente vocale Alexa. La nuova gamma Echo è già in prevendita sul sito di Amazon, mentre per alcune delle funzionalità aggiuntive di Alexa dovremo aspettare ancora qualche mese.

I nuovi Echo sono in totale 4. Eccoli, dal più economico al più costoso: Echo Flex, Echo Dot, Echo ed Echo Studio. Le differenze tra un modello e l’altro sono importanti, non si tratta più di scegliere tra l'”Echo piccolo e l’Echo grande” ma tra prodotti molto diversi tra loro, che nascono per soddisfare esigenze specifiche. L’Echo Studio, infatti, è praticamente un impianto hi-fi con una potenza massima di ben 330 Watt, mentre l’Echo Flex non ha neanche il filo e si collega direttamente alla presa elettrica. Dell’Echo Dot, invece, ora ci sono due versioni: con dislay LED e senza display.

Amazon Echo Flex: caratteristiche e prezzo

Il nuovo entry level nella gamma Amazon Echo si chiama Echo Flex e costa 29,99 euro. Non ha il filo e si connette direttamente alla presa di corrente, quindi può essere posizionato un po’ ovunque nella casa senza occupare quasi alcuno spazio. È dotato di una porta USB-A con la quale si può ricaricare un cellulare o collegare dispositivi aggiuntivi, come il sensore di movimento o la luce notturna. È possibile spegnere i microfoni quando si vuole più privacy. Si può preordinare ma arriva il 14 novembre.

Amazon Echo: caratteristiche e prezzo

La terza generazione di Amazon Echo costa 99,99 euro. È disponibile in quattro colorazioni: blu-grigio, antracite, grigio chiaro e mélange. Non è dotato dell’hub per controllare i dispositivi smart ma ha le caratteristiche audio dell’Echo Plus (ancora sul mercato, ma non per molto), come il woofer da 7,6 cm di diametro. È possibile spegnere i microfoni. Si preordina ora ma sarà disponibile a partire dal 16 ottobre.

Amazon Echo Dot: caratteristiche e prezzo

Aggiornato alla terza generazione anche l’Amazon Echo Dot, che costa 69,99 euro in versione con orologio LED, senza l’orologio costa 59,99 euro. È disponibile in quattro colori: grigio chiaro, antracite, grigio mélange e malva. Il piccolo display, che è la novità rispetto alla versione precedente, può ora mostrare orario, timer, temperatura. È possibile disattivare i microfoni. Sarà disponibile a partire dal 16 ottobre.

Amazon Echo Studio: caratteristiche e prezzo

Il nuovo top della gamma Amazon Echo si chiama Echo Studio e costa 199,99 euro. È disponibile solo in colore antracite e integra cinque altoparlanti, un woofer da 13,3 cm e offre 330 Watt di potenza. È compatibile con la tecnologia Dolby Atmos ed è in grado di adattare le sue caratteristiche audio all’acustica della stanza. Integra lo smart hub e ha i microfoni disattivabili. La data di uscita è il 7 novembre.