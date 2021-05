Amazon lancia un nuovo servizio di streaming gratis: è miniTv

Negli ultimi tempi Amazon ha puntato in modo deciso l’intrattenimento digitale. La piattaforma c’era già: Amazon Prime Video, quella che ciascun abbonato ad Amazon Prime ha a disposizione gratuitamente. LOL, Chi ride è fuori è stato un gran successo in Italia e negli altri Paesi europei in cui è andato in scena, ma gli uomini di Bezos pensano già al futuro.

Per il momento si parte dall’India, ma potrebbe trattarsi di un test in previsione di un lancio su larga scala. È notizia delle ultime ore il lancio di Amazon miniTV, e l’obiettivo – almeno in India – è quello di indirizzare sempre più gente nel bacino di intrattenimento digitale del gigante del commercio elettronico. Amazon miniTV infatti è un servizio del tutto gratuito, accessibile anche da coloro che acquistano sporadicamente sulla piattaforma online e non hanno ritenuto necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime da 36 euro l’anno. C’è spazio per tutti quindi, con un’offerta di streaming gratuito che, nelle intenzioni, è indirizzata a chiunque.

Amazon miniTV, di cosa si tratta

Amazon ha fatto le cose in grande, come del resto ci si aspetta da un’azienda delle sue dimensioni. In India – il primo Paese in cui arriva Amazon miniTV – gli uomini di Jeff Bezos hanno sottoscritto degli accordi per la fornitura di contenuti con grandi realtà come TVF e Pocket Aces, due dei maggiori web studios locali, o con alcuni comici.

Quindi su Amazon miniTV il genere dei contenuti offerti sarà decisamente eterogeneo, in modo da accontentare il maggior numero di gente possibile. Il tutto gratuitamente a patto di accettare dei brevi spot pubblicitari, un po’ come avviene nella versione gratuita di YouTube. La speranza è quella di incanalare sui propri servizi dei potenziali sottoscrittori di Amazon Prime Video, servizio a pagamento che Amazon sta spingendo parecchio in India.

In questa prima fase Amazon miniTV sarà accessibile solamente dagli utenti Android, ma la società ha fatto sapere che nei prossimi mesi verrà estesa anche a coloro che hanno un dispositivo iOS. Ad ogni modo il servizio non richiederà una nuova applicazione ma è stato integrato all’interno della classica app di Amazon con la quale solitamente si accede allo store per fare acquisti.

Non sarà insomma un nuovo pericolo per Netflix o Disney+, ma per contenuti e caratteristiche punterà ad un pubblico diverso.

Amazon miniTV comunque dovrà sbracciare non poco per emergere in un settore che in India è abbastanza affollato di proposte, dal momento che esistono già dal 2019 dei servizi simili come Flipkart e Flipkart Video i quali sono riusciti a crearsi in poco tempo uno zoccolo duro di appassionati.

Amazon miniTV, i contenuti

Contestualmente al lancio di miniTV, Amazon ha diramato una nota nella quale enumera ospiti e parte dei contenuti disponibili all’inizio: “Gli spettatori saranno informati su ultimi prodotti e tendenze commerciali dall’esperto di tecnologia Trakin Tech, da esperti di moda e bellezza come Sejal Kumar, Malvika Sitlani, Jovita George, Prerna Chhabra e ShivShakti. Gli amanti del cibo possono godersi i contenuti di Kabita’s Kitchen, Cook with Nisha e Gobble. Nei prossimi mesi, miniTV aggiungerà molti altri video nuovi ed esclusivi".