Amazon Music Unlimited: 4 mesi gratis con il Prime Day

Non solo sconti sui prodotti, ma anche sui suoi servizi in streaming. Amazon coccola gli iscritti a Prime rilanciando con nuove iniziative. Oltre all’evento di 48 ore di shopping con tutti i prodotti in catalogo a prezzi eccezionali, arrivano sconti anche per gli appassionati di musica su Amazon Music Unlimited.

In attesa del Prime Day 2021 del prossimo 21 e 22 giugno, coloro che si iscrivono a Prime riceveranno non solo tutti i servizi aggiuntivi compresi nell’abbonamento come Prime Video, Amazon Music e Prime Reading, ma anche altre offerte speciali. Per chi non si accontenta delle Offerte lampo e degli sconti, ma soprattutto dei "soli" 2 milioni di brani di Amazon Music, l’e-commerce rilancia: 4 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, ma solo per i clienti Prime. Un vasto catalogo da 70 milioni di brani a disposizione che dopo il periodo gratuito si rinnova al costo standard dell’abbonamento da 9,99 euro al mese.

Amazon Music Unlimited: cos’è e come funziona

Il servizio Amazon Music Unlimited è la risposta del colosso dell’e-commerce ai rivali Spotify Premium, YouTube Music e Apple Music. Con un catalogo da oltre 70 milioni di brani e in continuo ampliamento, gli utenti Prime che sottoscrivono l’abbonamento possono godere di qualsiasi genere musicale: dai pezzi mainstream fino agli autori di nicchia. Non mancano poi le playlist e le radio specializzate.

Il punto di forza di Amazon Music Unlimited è la possibilità di ascoltare la propria musica preferita, senza interruzioni pubblicitarie. Il servizio di musica in streaming è fruibile da PC, smartphone, tablet, tablet Fire, smart speaker e smart display. Non manca poi l’app dedicata, disponibile sia per i device Android che iOS, che permette di ascoltare i brani anche quando si è offline. Per chi invece sceglie un Amazon Echo, da provare l’integrazione con l’assistente vocale Alexa.

Amazon Music Unlimited: come iscriversi e abbonamenti

Per potersi iscrivere ad Amazon Music Unlimited, bisogna essere un utente con account Amazon. Solitamente, l’offerta prevede un’iscrizione con un periodo di prova gratuito di 1 mese e poi il rinnovo dell’abbonamento a partire da 9,99 euro al mese oppure 99 euro l’anno, se si tratta di un cliente Prime.

In occasione del Prime Day 2021, Amazon lancia però un’offerta speciale per i suoi clienti altrettanto speciali. I clienti Prime che sottoscrivono un nuovo abbonamento ad uno dei servizi in streaming di Amazon a scelta tra contenuti video, musicali o e-book potranno usufruire di prezzi scontati.

Per Amazon Music Unlimited otterranno il servizio con 4 mesi di uso gratuito, al termine del quale si rinnoverà automaticamente l’abbonamento standard. Un’occasione da non perdere.

