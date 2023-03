Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible: le offerte di promavera

Amazon celebra la stagione in arrivo con le Offerte di Primavera, cioè due giorni di sconti dedicati a tutti i clienti: dalle ore 18:00 27 marzo alle 23:59 del 29 marzo sarà possibile acquistare migliaia di prodotti, tra elettronica, casa, giocattoli e giardino, scontati fino al 40% (in alcuni casi, anche del 50%). Ma le Offerte di Primavera includono anche i servizi Amazon Music Unlimited, Amazon Kindle Unlimited e Amazon Audible.

Questi servizi sono già disponibili con ottime offerte e periodi gratuiti, affinché l’utente possa provarli e vedere se fanno per lui. Ricordiamo che Amazon Music Unlimited consente di ascoltare musica in streaming da un catalogo immenso, composto di oltre 50 milioni di tracce, radio e playlist. Amazon Kindle Unlimited, invece, è un abbonamento adatto ai divoratori di libri, in formato elettronico, e include oltre 1 milione di titoli (dei quali 30.000 in italiano). Infine, Audible è un servizio in abbonamento che propone circa 60.000 audiolibri, cioè libri recitati dagli stessi scrittori o da famosi attori come Francesco Pannofino, Paola Cortellesi o Claudio Bisio.

Offerta Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited, al momento, propone ai nuovi utenti 3 mesi in prova gratuita (invece di un solo mese) e l’abbonamento potrà essere rinnovato a 9,99 euro al mese oppure disdetto senza costi aggiuntivi.

Chi è già cliente di questo servizio, invece, potrà avere un accesso di due mesi e senza costi aggiuntivi oppure scegliere 3 mesi di upgrade all’abbonamento Family. Questa formula è ideale per quanti sanno che l’utilizzo del servizio dovrà essere effettuato su più dispositivi. Al termine del periodo di prova, si potrà decidere di rinnovarlo a 15,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Prova ora Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi

Offerta Amazon Audible

Grazie alle offerte di Primavera di Amazon chi non ha ancora provato la piattaforma di audiolibri di Amazon può attivare un abbonamento ad Audible di sei mesi a 2,95 euro al mese, cioè scontato del 70% rispetto al prezzo di listino di 9,99 euro. Questa offerta, inoltre si chiude il 3 aprile e include anche la serie di Podcast Audible Originals, che non sono interrotti dalla pubblicità.

Abbonati ad Audible con il 70% di sconto

Offerta Amazon Kindle Unlimited

In questi giorni Amazon propone ai nuovi lettori 2 mesi gratis di abbonamento a Kindle Unlimited, che apre l’accesso illimitato a milioni di eBook e riviste, su qualsiasi dispositivo. L’abbonamento costerà, allo scadere dei due mesi, 9,99 euro al mese.

Prova gratis Amazon Kindle Unlimited per 2 mesi