Amazon Music entra in auto: la nuova funzionalità di Waze

Waze lancia una nuova funzionalità e annuncia per il suo Audio Player l’integrazione del servizio Amazon Music. Sono milioni gli automobilisti iscritti alla community dell’app di social navigation gratuita, e ora quelli che sono abbonati anche ad Amazon Prime potranno ascoltare la loro musica preferita alla guida.

Non tutti sanno forse che nel proprio abbonamento annuale a Prime sono inseriti numerosi vantaggi oltre alle consegne veloci e gratuite di Amazon, come l’accesso al servizio Amazon Music che offre oltre due milioni di brani da ascoltare e mille playlist e stazioni radio. L’integrazione di Amazon Music nel Waze Audio Kit permetterà agli utenti di godersi le proprie canzoni preferite, semplicemente aprendo l’app e tenendo sempre gli occhi sulla strada per guidare in totale sicurezza e seguendo le indicazioni sul migliore percorso da seguire e le informazioni sul traffico in tempo reale.

Waze integra Amazon Music: come funziona

A partire dall’ottobre 2018 Waze ha integrato nell’app di navigazione social anche il Waze Audio Player, che consente di accedere ai servizi di streaming musicali direttamente in app. Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze, ha spiegato che dall’introduzione del servizio gli utenti dell’applicazione hanno percorso oltre 100 miliardi di chilometri ascoltando i loro brani preferiti.

Parlando dell’integrazione del nuovo servizio in Waze, Fried ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di accogliere Amazon Music nella famiglia Audio Player, offrendo agli automobilisti l’accesso alla loro musica preferita e alle loro playlist e rendere così il loro tempo in auto il più piacevole possibile”.

I clienti di Amazon Music quindi potranno ascoltare gli oltre due milioni di brani, le playlist e le stazioni radio direttamente mentre sono alla guida, senza dover passare da un’applicazione all’altra in ogni momento. In questo modo, l’esperienza al volante migliora e si potranno avere contemporaneamente sia indicazioni di guida che la propria musica preferita in streaming.

Amazon Music e Music Unlimited: cosa sono

I clienti iscritti a Prime con un abbonamento da 3,99 euro al mese, oppure da 36 euro l’anno, con un risparmio di 12 euro sulla soluzione mensile, hanno accesso a molti altri vantaggi esclusivi. A partire dagli sconti speciali, come quelli del Prime Day, fino a servizi di streaming come Prime Video e Prime Gaming.

In particolare, tra i servizi viene offerto anche Amazon Music, con oltre 2 milioni di brani musicali da ascoltare ovunque e senza pubblicità. Per chi invece vuole avere accesso a 60 milioni di brani, potrà sottoscrivere il servizio Amazon Music Unlimited pagando un abbonamento da 9,99 euro al mese che prevedere una prova gratuita per i primi 3 mesi di utilizzo.