Amazon non funziona oggi, problemi sul sito di e-commerce. Che succede

Amazon è down: il sito di e-commerce e l’applicazione hanno dei problemi di funzionamento dalle ore 14:30 del 23 aprile 2020. Chi prova ad accedere all’e-commerce viene accolto dall’immagine di un cagnolino con scritto OPS. Anche dall’applicazione si ha lo stesso problema: se si prova a premere sul tasto “Torna alla homepage Amazon”, non accade nulla.

Il problema sembra colpire anche il sito di Amazon Prime Video, con alcuni utenti che segnalano l’impossibilità di accedere al servizio. In pochi minuti le segnalazioni sono diventate centinaia, segnale che il problema non riguarda solamente poche persone, ma è generalizzato. Per quale motivo il sito di Amazon è down? Per il momento non si conoscono le cause, ma tutto fa pensare a dei problemi con l’architettura dei server, dato che il disservizio riguarda anche la piattaforma video. I tecnici di Amazon sono già al lavoro per risolvere il problema e dovrebbe essere risolto a breve.

Perché Amazon non funziona oggi

La faccia di un cagnolino con la scritta “OPS, c’è un problema”. Questo il messaggio che accoglie molti utenti che in questi minuti stanno cercando di accedere alla homepage di Amazon. Il sito di e-commerce ha alcuni problemi, come dimostrano le oltre 3.000 segnalazioni inviate in pochi minuti sul sito di downdetector.it, piattaforma che raccoglie le lamentele degli utenti quando un servizio non funziona.

Leggendo i commenti degli utenti, i problemi sembrano essere diversi: ad alcuni appare la faccia del cagnolino con la scritta, ad altri non si caricano alcuni elementi delle pagine, mentre in altri casi non fa concludere l’acquisto. In ogni caso il sito non funziona molto bene. Stesso discorso per l’applicazione dello smartphone: anche qui appare l’immagine del cane.

I problemi, però, non sembrano riguardare solamente il sito di e-commerce, ma anche Amazon Prime Video, la piattaforma per i video in streaming, segnale che il disservizio è generalizzato. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.