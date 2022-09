Amazon, nuovo Prime Day "Extra": ecco quando e dove

Sarà un Prime Day "extra", anche se non chi chiamerà così: Amazon ha appena annunciato, in quindici mercati, un nuovo evento dedicato allo shopping. Il nome scelto è "Offerte esclusive Prime" (sui mercati anglofoni si chiama invece "Prime Early Access Sale"), si terrà nella due giorni 11-12 ottobre e, proprio come i Prime Day, sarà un evento riservato agli iscritti ad Amazon Prime. Cosa cambia, allora, tra il Prime Day e le Offerte esclusive Prime?

Offerte esclusive Prime: come funzionano

Le "Offerte esclusive Prime" sono assolutamente identiche, per impostazione e per funzionamento, ai già ben noti Prime Day: sono 48 ore di sconti massicci, ai quali si può accedere solo se abbonati a Prime.

Ci si può abbonare anche il giorno stesso e valgono persino i primi 30 giorni di prova gratuita previsti dall’abbonamento Prime. Non è ancora noto, però, se anche durante le Offerte esclusive Prime verrà riproposto il meccanismo delle offerte lampo e delle offerte del giorno o se gli sconti saranno proposti per tutte le 48 ore dell’iniziativa.

Aspettiamoci, dunque, nuove informazioni da Amazon a stretto giro. Nel frattempo, però, è già possibile abbonarsi a Prime e iniziare a risparmiare ogni giorno.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME PER PARTECIPARE ALLE OFFERTE ESCLUSIVE

Offerte esclusive Prime: dove valgono

L’Italia è uno dei mercati scelti da Amazon per l’iniziativa "Offerte esclusive Prime", ma non è l’unico. La stessa iniziativa, infatti, sarà proposta in 15 diversi mercati, sempre nei giorni 11-12 ottobre:

Austria

Canada

Cina

Francia

Germania

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Spagna

Svezia

Turchia

Gran Bretagna

Stati Uniti

Come iscriversi a Prime Day e quanto costa

Esattamente come nel caso del Prime Day (che quest’anno si è tenuto a luglio), e a differenza che per il Black Friday (che si terrà a novembre, in vista dello shopping natalizio), per partecipare alle Offerte esclusive Prime è necessario un abbonamento ad Amazon Prime.

Dal 15 settembre Amazon ha alzato il prezzo dell’abbonamento, da 36 euro l’anno a 49,90 euro. Molto probabilmente le offerte esclusive sono un modo per rendere più vantaggioso l’abbonamento, in seguito ai rincari.

Chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime può farlo anche subito sfruttando il periodo di prova gratuita di 30 giorni. Al termine dei 30 giorni di prova, se non si è soddisfatti, basta disabilitare il rinnovo automatico dell’abbonamento: in tal caso non si paga nulla, altrimenti scatta l’abbonamento da 4,99 euro al mese o 49,90 l’anno.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME PER PARTECIPARE ALLE OFFERTE ESCLUSIVE