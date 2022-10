Offerte esclusive Prime: come prepararsi agli sconti dell'11 e 12 ottobre

Si chiamano "Offerte esclusive Prime", ma sono già state ribattezzate "Prime Day d’autunno": si tratta della 48 ore di sconti su Amazon che ripropone, a ottobre, quanto abbiamo già visto a luglio. Cioè tanta convenienza derivante da tantissimi prodotti in sconto, di grandi e piccole marche e in tutte le categorie merceologiche presenti sull’ecommerce più grande del mondo. Esattamente come il Prime Day, però, anche le Offerte esclusive Prime hanno delle regole ben precise. La prima è senza dubbio la necessità di essere iscritti a Prime.

Come funzionano le Offerte esclusive Prime

Si chiamano "Offerte esclusive Prime" perché sono riservate a chi ha un abbonamento ad Amazon Prime. Proprio come il Prime Day, infatti, la due giorni di sconti ottobrina richiede un abbonamento che, da poche settimane, costa un po’ di più: dal 15 settembre 2022, infatti, il costo dell’abbonamento Prime è di 4,99 euro al mese (o 49,90 euro l’anno).

Tuttavia, proprio come avviene per il Prime Day, anche per le Offerte esclusive Prime Amazon concede di partecipare anche a coloro che stanno godendo dei 30 giorni di prova gratuita del nuovo abbonamento. Quindi, in teoria e anche in pratica, è necessario essere abbonati a Prime per partecipare alle offerte ma non è obbligatorio pagare l’abbonamento.

In ogni caso, chi ha l’abbonamento potrà partecipare all’iniziativa che si svolgerà dalla mezzanotte dell’11 ottobre alle 23:59 del 12, quindi 48 ore piene e ricche di sconti e offerte. Comprese le offerte lampo, quelle estremamente vantaggiose ma solo su un numero limitato di pezzi e per pochissime ore.

Come risparmiare veramente con le offerte Amazon

Tutti gli utenti un po’ più "smart" già lo sanno e sarebbe scorretto negarlo: non sempre un’offerta su Amazon è realmente buona come sembra. Questo perché spesso il venditore "gioca" col prezzo nei giorni precedenti, alzandolo di parecchio per far sembrare maggiore lo sconto. Capita, addirittura, di comprare in sconto prodotti che costano comunque di più di quanto costavano nei giorni precedenti.

Questi comportamenti sono mal tollerati da Amazon, che d’altronde non li mette in atto con i prodotti che vende e spedisce in prima persona (tutti i prodotti con l’indicazione "Venduto da: Amazon – Spedito da: Amazon"). Per evitare ogni rischio vi consigliamo di installare una buona estensione di Chrome per monitorare l’andamento dei prezzi su Amazon, in modo da vedere se ci sono stati movimenti strani nei giorni precedenti a quelli degli sconti.

Due di queste, le più famose e utilizzate, sono CamelCamelCamel e Keepa. Fanno entrambe un ottimo lavoro anche nella loro versione base gratuita e offrono informazioni più che sufficienti per risparmiare veramente su Amazon, anche al di fuori dei periodi di offerte speciali.

Come iscriversi a Prime per partecipare alle offerte

Alla luce di quanto detto fino ad ora, e ricordandovi che a novembre ci sarà un altro grande evento di sconti su Amazon (il famoso Black Friday/Cyber Monday), vi consigliamo quindi di fare la procedura di iscrizione ad Amazon Prime e di sfruttare i primi 30 giorni gratis proprio per provare le Offerte esclusive Prime.

Anche perché, oltre alla possibilità di partecipare agli eventi esclusivi, con l'abbonamento Prime da 4,99 euro al mese si ottengono anche le consegne gratuite in giornata su migliaia e migliaia di prodotti, l'abbonamento a Prime Video, con uno sterminato catalogo di film e serie TV in streaming (e 16 partite di Champions League a stagione), l'abbonamento ad Amazon Music base, spazio cloud illimitato su Amazon Photos (e 5 GB gratis per i video) e la possibilità di iscriversi gratuitamente ad un canale

