Amazon Prime Day 2020 continua: le ultimissime offerte di cui approfittare

Il primo giorno di offerte imperdibili dell’Amazon Prime Day 2020 si è concluso, ma restano ancora 24 ore di sconti per tutti gli iscritti al servizio. Fino alle 23.59 del 14 ottobre, gli iscritti a Prime potranno acquistare i prodotti ancora disponibili e risparmiare su migliaia di prodotti di qualsiasi tipologia, soprattutto hi-tech.

Gli utenti hanno quindi ancora un giorno per districarsi tra le offerte Prime Day e le offerte a tempo di Amazon. Per accedere agli sconti dell’ultimo minuto è possibile iscriversi al servizio Amazon Prime, usufruendo anche dei 30 giorni di prova gratuita dell’abbonamento che comprende numerosi vantaggi, oltre alle consegne illimitate e veloci e l’accesso ad altri servizi tra cui Prime Video, Prime Gaming e Prime Reading. Intanto non resta che districarsi tra PC, smartphone e accessori tecnologici a prezzi imperdibili fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Ecco una lista dei prodotti in offerta il 14 ottobre durante l’Amazon Prime Day 2020.

Amazon Prime Day, migliori notebook e PC in offerta il 14 ottobre

Scopri i notebook e PC in offerta il 14 ottobre, per le ultimissime occasioni durante l’Amazon Prime Day 2020:

Amazon Prime Day 2020, migliori smartphone in offerta il 14 ottobre

L’Amazon Prime Day 2020 continua il 14 ottobre, con nuovi smartphone in offerta. Ecco quali:

LG Velvet smartphone 5G con vetro ricurvo e display OLED 6.8” a 449,90 euro invece di 549,90;

con vetro ricurvo e display OLED 6.8” a 449,90 euro invece di 549,90; LG K41S smartphone Dual SIM con display da 6.5” a 119, 90 euro invece di 135,99:

smartphone Dual SIM con display da 6.5” a 119, 90 euro invece di 135,99: TCL 10PRO con schermo da 6.47” a 299,99 euro invece di 497,99;

con schermo da 6.47” a 299,99 euro invece di 497,99; TCL 10L con schermo da 6.53” FHD+ LCD Dotch a 115,90 euro invece di 279;

con schermo da 6.53” FHD+ LCD Dotch a 115,90 euro invece di 279; Alcatel 1SE, smartphone con display da 6.22’’ a 72,99 euro invece di 92,38.

Amazon Prime Day 2020, migliori cuffie e auricolari ancora in offerta

Per gli ultimissimi sconti del 14 ottobre dell’Amazon Prime day, ecco alcuni accessori in offerta:

Tutte le offerte sono riservate ai soli iscritti al programma Amazon Prime. Anche chi non è ancora abbonato può iscriversi e accedere agli sconti esclusivi dell’Amazon Prime Day 2020 attivando gratuitamente la prova di 30 giorni cliccando qui.