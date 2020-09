Amazon Prime Day 2020: migliaia di offerte il 13 e 14 ottobre

Si è fatto attendere parecchio, a causa dell’emergenza Covid-19, ma adesso l’annuncio è arrivato: l’Amazon Prime Day 2020 si farà il 13 e 14 ottobre. Per la precisione, in Italia, il Prime Day inizia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e termina alle 23:59 di mercoledì 14.

Ma il Prime Day 2020 non è l’unico annuncio fatto oggi dal gigante dell’ecommerce, che ha anche lanciato una nuova iniziativa a favore delle piccole e medie imprese e degli artigiani, duramente colpiti dalla crisi economica post-covid: dal 28 settembre, cioè da oggi, al 12 ottobre, cioè il giorno prima del Prime Day 2020, chi fa acquisti per almeno 10 euro sullo shop di queste aziende riceve in omaggio un bonus di 10 euro da spendere durante il Prime Day. Non ancano, infine, le offerte Amazon Prime Day anticipate e già in vigore. Le novità, quindi, quest’anno sono molte di più rispetto agli anni scorsi.

Amazon per le PMI

La prima offerta è già partita: andando su Amazon gli utenti trovano il banner “Spendi 10 euro sui prodotti delle piccole e medie imprese e risparmi 10 euro in Prime Day“. Facendoci click si apre la sezione piccole e medie imprese di Amazon, che mostra a rotazione la storia di un artigiano o di una PMI italiana che vendono i propri prodotti su Amazon.

A questo punto non resta che scegliere la categoria dei prodotti che vogliamo acquistare e procedere come sempre facciamo. Se la merce acquistata ha un costo superiore ai 10 euro, allora riceveremo il buono da 10 euro da spendere durante le 48 ore del Prime Day 2020.

Offerte anticipate Amazon Prime Day

Alcuni prodotti in vendita su Amazon sono già in sconto: quelli di Amazon. Ad esempio la telecamera IP Blink Mini compatibile con Alexa, che è in sconto a 27,00 euro a fronte di un prezzo ufficiale di 39,99 euro. Oppure il kit da tre dispositivi eero per installare una rete Wifi mesh, in vendita a 167,40 euro invece che a 279 euro.

O, ancora, la videocamera Ring Spotlight che invece di costare 229 euro è in offerta a 159 euro. Sconti anche sui prodotti Amazon ricondizionati: un Tablet Fire 7 con 32 GB di memoria si prende a 52,99 euro, invece che a 71,99. E’ molto probabile che, nei prossimi giorni, altri prodotti Amazon vengano messi in offerta.

Ci sono poi sconti fino al 30% su tutti i marchi detenuti da Amazon, 5 euro di sconto (dall’1 al 25 ottobre) per i clienti Prime che compreranno almeno 5 prodotti e sconti sui servizi Amazon: Amazon Music a 99 centesimi per 4 mesi, Prime Video ha una sezione di film in offerta a 4,99 euro, Audible offre 5 euro a chi inizia il periodo di prova, Kindle Unlimited costa 9,99 euro per i primi tre mesi.

Infine, tra le offerte anticipate e già attive ci sono quelle sui prodotti per la casa di marchi non Amazon come Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle.

Amazon Prime Day: cosa c’è da sapere

Come ogni anno, anche durante l’Amazon Prime Day 2020 gli utenti potranno usufruire di oltre un milione di offerte a livello globale su prodotti di grandi marchi come Samsung, Huawei, iRobot, Sony, Barbie, Dodot, Philips, Oral-B, Garmin, Bosch, Puma e Foppapedretti.

Tutti i prodotti in offerta sono riconoscibili tramite l’apposito badge blu “Offerta Prime Day“. Vista l’enorme quantità di offerte disponibili, che spesso durano pochissimo perché i prodotti si esauriscono in fretta, Amazon consiglia ai suoi utenti PRime di scaricare e installare la sua app per smartphone, tramite la quale è possibile ricevere offerte personalizzate in base ai propri gusti.