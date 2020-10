Amazon Prime Day 2020: tutte le offerte e gli sconti imperdibili

L’Amazon Prime Day 2020 è iniziato alla mezzanotte del 13 ottobre, con offerte e sconti imperdibili per gli iscritti al servizio in abbonamento che dureranno fino alle 23.59 del 14 ottobre. Migliaia di prodotti a prezzi scontati: da smartphone e smartwatch, fino a dispositivi Samsung Galaxy e console come PlayStation e Xbox.

L’evento di sconti esclusivi per gli utenti iscritti ad Amazon Prime durerà 48 ore. Le offerte sono riservate anche ai nuovi utenti che sottoscrivono l’abbonamento nei giorni dell’Amazon Prime Day, che avranno diritto anche a un primo mese di prova gratuito. Gli utenti potranno quindi scegliere tra le offerte Lampo, che hanno una durata temporale e una quantità di prodotti disponibili limitata, le Offerte Prime Day, contrassegnate da un badge azzurro, e le offerte a tempo, dove un timer indicherà il tempo che rimane per acquistare il prodotto a prezzo scontato. Ecco una lista dei prodotti in offerta durante l’Amazon Prime Day.

Amazon Prime Day, PC e tablet in offerta

Tra i PC e tablet in offerta per l’Amazon Prime Day 2020 troviamo:

Amazon Prime Day, smartphone in offerta

Ecco alcune tra le migliore offerte per gli smartphone durante l’Amazon Prime Day 2020:

Amazon Prime Day, smartwatch in offerta

Ecco alcuni degli smartwatch e smart band in offerta durante l’Amazon Prime Day 2020:

HUAWEI Watch GT 2 con GPS a 199,90 euro invece di 210,90 euro;

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS a 179,90 euro invece di 215,10;

Smartwatch con GPS a 179,90 euro invece di 215,10; HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker con GPS integrato a 49,90 euro invece di 59,90.

Amazon Prime Day, Samsung Galaxy in offerta

Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2020 anche i prodotti Samsung Galaxy, dagli smartphone e tablet fino agli smartwatch:

Amazon Prime Day, console in offerta

In attesa dell’arrivo delle console next-gen della Sony e di Microsoft, arrivano offerte per PS4 e Xbox One durante l’Amazon Prime Day 2020:

PlayStation 4 Slim 500GB a 269,99 euro invece di 329,99;

500GB a 269,99 euro invece di 329,99; Xbox One S – 1TB Bundle Forza Horizon 4, Lego Speed Champions + 1 Mese Live Gold + 1 m Gamepass – Bundle – Xbox One a 229,98 euro.

Ricordiamo, infine, che l’Amazon Prime Day è riservato ai soli iscritti al programma Amazon Prime e che chi non è ancora iscritto può attivare gratuitamente l’abbonamento di prova per 30 giorni cliccando qui.