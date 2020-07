Amazon Prime Day 2020 ufficiale, si farà entro la fine dell'anno 

L’Amazon Prime Day 2020 è stato rinviato causa pandemia da covid-19, ma la società di Jeff Bezos ha annunciato che l’evento di sconti per i membri Prime si terrà entro la fine dell’anno. L’annuncio è arrivato in un comunicato stampa di Amazon, che invece conferma il Prime Day del 6 e 7 agosto in India.

Da qualche settimana cresce la curiosità sul rinvio dell’evento annuale in cui i membri del servizio Prime di Amazon hanno accesso a offerte incredibilmente vantaggiose. L’Amazon Prime Day si teneva di solito alla metà del mese di luglio, ma per motivi di sicurezza dettati dalla pandemia, con i contagi che continuano a crescere negli Stati Uniti, è stato rinviato. La società ha confermato l’evento programmato in India e ha sottolineato che per gli altri paesi nel mondo si dovrà attendere. Tra le ipotesi, il Prime Day potrebbe essere accorpato al Black Friday 2020, arrivando così tra a fine novembre.

Amazon Prime Day, si farà entro il 2020

A partire dal 2015 l’Amazon Prime Day è diventato un appuntamento speciale per tutti i membri Prime, che possono accedere a sconti e offerte eccezionali. Si tratta di un evento annuale molto atteso per procedere agli acquisti di quei prodotti che magari puntavamo da un po’ per noi stessi, oppure che volevamo regalare, in vendita a prezzi concorrenziali. In 5 anni, il Prime Day è diventato quindi un evento molto atteso e per via della pandemia, spiega Amazon in un comunicato, è stato rimandato.

Al momento, l’unica data confermata dell’evento è quella dell’India, dove il Prime Day si terrà il 6 e 7 agosto. Per quanto riguarda gli altri Paesi nel mondo, si legge nel comunicato stampa diramato da Amazon, bisognerà ancora attendere, ma entro la fine dell’anno il Prime Day è assicurato.

Anche se non ci sono conferme ufficiali, rumors online sostengono che il Prime Day potrebbe essere organizzato per il prossimo 5 ottobre. C’è anche chi sostiene, invece, che potrebbe coincidere con un’altra data che diventa molto importante per Amazon: il weekend del Black Friday che quest’anno cade il 27 novembre. Non resta quindi che attendere la prossima dichiarazione ufficiale, mentre sul sito Amazon Italia nella pagina dedicata al Prime Day solo una frase lascia l’amaro in bocca: “Prime Day 2020 non è ancora stato annunciato”.